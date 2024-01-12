Як випрати велику ковдру, якщо вона не поміщається у пральну машину: поради господинь

Багато хто вважає, що велику ковдру або плед можна випрати тільки в хімчистці. Однак існують способи зробити це самостійно вдома, не докладаючи особливих зусиль.

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Про це пише Радіотрек.

Що потрібно:

Тепла вода

Сода (6 столових ложок)

Рідина для миття посуду (2 столові ложки)

Гель для прання

Як прати:

Наберіть у ванну теплу воду. Додайте соду, рідину для миття посуду та гель для прання. Замочіть ковдру в розчині на 4 години. Періодично перевертайте ковдру, щоб вона рівномірно намокла. Через 4 години злийте воду і залийте ковдру чистою теплою водою. Дайте постояти ще годину. Прополощіть ковдру. Для цього можна використовувати руки, ноги або швабру.

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Як висушити:

Дайте ковдрі полежати у ванні під гнітом. Наприклад, можна поставити зверху відро, наповнене водою. Потім можна викрутити ковдру або розвісити над ванною на якусь конструкцію, щоб стекла вода. Майже суху ковдру перенесіть на балкон і досушіть, як зазвичай.

Поради:

Для прання ковдри вибирайте м'який миючий засіб, який не містить хлору або інших агресивних речовин.

Якщо ковдра сильно забруднена, можна додати до розчину для замочування трохи нашатирного спирту.

Для того, щоб ковдра краще просохла, можна її злегка віджати.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна прати при 40 градусах.

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