Як легко випрати ковдру чи плед, які не поміщаються в пральну машинку

Велика ковдра або покривало – це недешева покупка, тому важливо правильно доглядати за ними. Якщо виріб не поміщається в пральну машинку, то його можна випрати вручну або в пральній самообслуговуванні.

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Спершу, перед пранням перевірте бирку на ковдрі, щоб дізнатися, чи можна її прати, пише ukr.media. Якщо ковдра пухова, то її можна прати тільки в пральній самообслуговуванні. Щоб ковдра не деформувалася під час прання, покладіть її у мішок для прання. Висушуйте ковдру в добре провітрюваному місці.

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Прання вручну

Для ручного прання вам знадобляться такі матеріали:

Тепла вода

Гель для прання

Сода

Рідина для миття посуду

Інструкція:

Наберіть у ванну теплу воду. Додайте в воду гель для прання, соду і рідину для миття посуду. Замочіть ковдру в розчині на 4 години. Періодично перевертайте ковдру. Після замочування злийте воду і прополощіть ковдру в чистій воді. Висушіть ковдру.

Прання в машинці

Якщо у вас є можливість, то ви можете випрати ковдру в пральній самообслуговуванні. Для цього вам знадобляться такі матеріали:

Велика пральня машина

Гель для прання

Інструкція:

Виберіть режим прання для ковдр або пледів. Додайте в пральну машину гель для прання. Завантажте ковдру в пральну машину. Запустіть прання. Після прання висушіть ковдру.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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