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Як легко випрати ковдру чи плед, які не поміщаються в пральну машинку

Ігор Романько

Як прати ковдри та пледи без пральної машинки

Велика ковдра або покривало – це недешева покупка, тому важливо правильно доглядати за ними. Якщо виріб не поміщається в пральну машинку, то його можна випрати вручну або в пральній самообслуговуванні.

Спершу, перед пранням перевірте бирку на ковдрі, щоб дізнатися, чи можна її прати, пише ukr.media. Якщо ковдра пухова, то її можна прати тільки в пральній самообслуговуванні. Щоб ковдра не деформувалася під час прання, покладіть її у мішок для прання. Висушуйте ковдру в добре провітрюваному місці.

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Прання вручну

Для ручного прання вам знадобляться такі матеріали:

  • Тепла вода
  • Гель для прання
  • Сода
  • Рідина для миття посуду

Інструкція:

  1. Наберіть у ванну теплу воду.
  2. Додайте в воду гель для прання, соду і рідину для миття посуду.
  3. Замочіть ковдру в розчині на 4 години.
  4. Періодично перевертайте ковдру.
  5. Після замочування злийте воду і прополощіть ковдру в чистій воді.
  6. Висушіть ковдру.

Прання в машинці

Якщо у вас є можливість, то ви можете випрати ковдру в пральній самообслуговуванні. Для цього вам знадобляться такі матеріали:

  • Велика пральня машина
  • Гель для прання

Інструкція:

  1. Виберіть режим прання для ковдр або пледів.
  2. Додайте в пральну машину гель для прання.
  3. Завантажте ковдру в пральну машину.
  4. Запустіть прання.
  5. Після прання висушіть ковдру.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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