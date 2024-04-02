Як ефективно випрати одяг вручну: відро та пляшка замінять пральну машинку (відео)

Саморобну пральну машину можна змайструвати з пластикових пляшок. Цей лайфхак допоможе вам зробити одяг чистим і заощадити рахунки за електроенергію.

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Цим способом поділився автор ролика у соцмережі ТікТок Oscar Picena. Він назвав кроки, які необхідно виконати, щоб створити ручну "пральну машину".

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Необхідні матеріали:

Відро

Паяльник (підійдуть й прості ножиці)

Дерев'яний держак від мітли

Пластикова пляшка на 1,5 – 2 літри

Як виготовити ручну пралку

За допомогою паяльника або ножиць зробіть отвори біля основи пластикової пляшки Відріжте дно пляшки Розгладьте край пляшки запальничкою, або за допомогою вогню свічки. Увага! Цю дію повинні виконувати тільки дорослі. Вставте мітлу в носик пляшки та гарно закріпіть.

Як випрати речі у саморобній пралці:

1. Налийте воду та миючий засіб у відро, регулюючи кількість залежно від кількості білизни.

2. Помістіть брудний одяг у відро (від 1 до 5 речей, залежно від розміру відра).

3. Занурте одяг у воду.

4. Тримайте ручку домашньої пральної машини та тисніть вгору та вниз, щоб ефективно випрати одяг.

Зверніть увагу на те, що пророблені отвори на пляшці полегшують вихід мильної води, забезпечуючи ефективне очищення.

Цей метод безшумний і ефективний, що дозволяє швидко і легко почистити одяг.

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