Як дешевше кип'ятити воду – у чайнику чи в мікрохвильовці: відповідь вас здивує

В умовах суцільного здорожчання важливо знати, як економити гроші на простих речах. Це стосується й кип’ятіння води.

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У середньому українці вмикають електрочайники до 20 разів на добу, аби закип'ятити воду. У холодний період ця цифра може бути значно більшою, якщо гріти воду з-під крана, то цей процес вам обійдеться у 30 копійок.

Тож економніше не лише кип'ятити воду в електрочайнику кімнатної температури.

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Ще один спосіб економного витрачання електрики – кип'ятити воду у мікрохвильовці.

Чайник vs мікрохвильова піч

У розмові з Metro.co.uk експерт з енергетики Бен Галліцці сказав: "Немає великої різниці між вартістю кип'ятіння води в чайнику чи мікрохвильовій печі. Однак мікрохвильова піч може обійтися на 11 пенсів дешевше (5 грн), якщо приготувати 100 чашок чаю".

Це означає, що приготування 100 чашок чаю в чайнику потужністю 3 кВт коштуватиме приблизно 1,47 фунта (64,6 грн), а в мікрохвильовій печі потужністю 800 Вт – близько 1,36 фунта стерлінгів (59,8 грн).

Чому мікрохвильова піч може бути дешевшою

Експерт пояснив: Існує кілька причин, чому мікрохвильова піч може бути дешевшим варіантом для кип'ятіння води.

По-перше, мікрохвильові печі споживають менше електроенергії, ніж чайники. Чайник потужністю 3 кВт споживає приблизно 900 Вт, а мікрохвильова піч потужністю 800 Вт - лише 720 Вт.

По-друге, мікрохвильові печі нагрівають воду швидше, ніж чайники. Це означає, що вони працюють протягом меншого часу, що також допомагає заощадити гроші.

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Однак мікрохвильова має деякі недоліки. Це пов'язано з тим, що частина води може випаровуватися під час нагрівання в мікрохвильовій печі.

По-друге, мікрохвильові печі можуть бути менш зручними для кип'ятіння великої кількості води. Це пов'язано з тим, що вони можуть бути обмежені розміром посуду, який можна використовувати для кип'ятіння води.

Кінець кінцем, найкращий варіант для кип'ятіння води залежить від ваших індивідуальних потреб і уподобань.

Якщо ви шукаєте найдешевший варіант, мікрохвильова піч може бути хорошим вибором. Однак, якщо ви шукаєте найефективніший варіант, чайник може бути кращим вибором.

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