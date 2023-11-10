Вручну чи у посудомийці: як дешевше мити посуд

Завдяки різним побутовим гаджетам люди значно спрощують своє життя, адже поки пере пральна машинка, є час на книжку, чи на час з сім'єю. Те саме стосується й посудомийної машинки.

Відео дня

Однак чи означає це, що вивільнення вашого особистого часу призводить до того, що збільшуються комунальні платежі. Експерти з видання HomeSandGardens підрахували, як дешевше мити посуд – вручну чи у машинці.

Перше, на що вони звернули увагу, що посудомийка використовує менше води під час миття посуду ніж коли ви це робите руками. Більшість посудомийних машин використовують лише від 15 до 25 літрів води за миття, залежно від налаштувань їхніх автоматичних програм. Посудомийна машина автоматично регулює цикл і необхідну воду.

Читайте також: Як економніше: залишити опалення на цілий день, чи вмикати котел лише, коли вдома

Коли ви миєте посуд вручну (ту кількість, яку за раз миє машинка), то ви використаєте 150 літрів води – включно з полосканням.

Під час ручного миття посуду ви також витратите більше електроенергії, ніж її використає посудомийна машинка. "Посудомийні машини з сертифікатом Energy Star не можуть споживати понад 270 кВт-год на рік. Посудомийна машина використовує менше чверті енергії порівняно з ручним миттям", – пише видання.

У середньому посудомийні машини споживають 1,2-1,5 кВт-год на одне завантаження. Тобто миття обійдеться приблизно у 15 гривень – 5 грн ви витратите за електрику, а 10 – за одну таблетку для миття. Якщо додавати ополіскувач, вийде трохи дорожче – одне завантаження посудомийної машинки обійдеться приблизно у 20-25 гривень.

Формула вирахування така: 1 кВт-год множимо на час за 1 цикл та на вартість електрики = загальна вартість за цикл.

У цій формулі не обчислюється вартість використаної води. Але, як ми вже писали вище, машинка використає менше води, ніж якби ви мили посуд ручну. Кубометр води в середньому коштує 30 грн, а машинка в середньому використає 20 літрів. Тож витрати на воду під час миття посуду у посудомийці будуть незначними – до гривні.

Експерти додали, що миття посуду в машинці також краще видаляє бруд та бактерії, оскільки вона використовує високі температури.

Не варто забувати й про плюси ручного миття посуду. Зокрема це стосується крихких предметів, ножів тощо.

"Використання посудомийної машини є явним переможцем у порівнянні з миттям вручну. Це швидше, вимагає менше роботи та зрештою економить ваші гроші. З огляду на це, миття рук все ще має свої переваги та все ще необхідне, коли справа доходить до певного посуду. Завжди потрібен баланс обох методів, але для щоденного миття слід покладатися на свою посудомийну машину", – резюмували експерти.

Раніше ми писали, чи економно тримати бойлер постійно увімкненим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!