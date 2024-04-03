До кінця тижня по Землі вдарять одразу дві червоні магнітні бурі: коли чекати на небезпеку

На Землі триває магнітна буря, яка почалася 1 квітня. У середу, 3 квітня, потужність геомагнітного шторму становила 4 бали.

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Згідно з даними сервісу Meteoagent, 4 квітня геомагнітний шторм посилиться до 5 балів (червоний рівень небезпечності), він триватиме дві доби й завершиться лише до 6 квітня.

Попередньо, надалі у квітні геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. Лише 30 квітня можлива магнітна буря силою у 4 бали.

Магнітні бурі у квітні 2024

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це періоди, коли магнітне поле Землі зазнає значних змін під впливом сонячної активності. Ці зміни можуть призвести до порушення роботи електромереж, систем зв'язку та навігації, а також негативно впливати на самопочуття людей.

Як виникають магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають, коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси. Ці явища генерують потоки заряджених частинок, які, досягаючи Землі, впливають на її магнітне поле.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше спостерігаються такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Як пережити магнітні бурі?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. Захищайте себе від сонця. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на калій і магній. Відмовтеся від алкоголю та кофеїну. Дотримуйтесь режиму дня. Займайтеся спортом. Приймайте контрастний душ. Слухайте спокійну музику. Уникайте стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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