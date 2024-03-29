Вже відомий графік магнітних бур на квітень 2024: коли чекати на удари

Упродовж квітня 2024 на Землі очікується кілька потужних магнітних бур. Попередньо відомо про два небезпечні періоди.

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Згідно з даними сервісу Meteoagent, геомагнітні шторми помаранчевого рівня небезпечності почнуться вже 3 квітня. Удари силою у чотири бали триватимуть три доби підряд і припиняться лише 6 квітня.

Наступна магнітна буря буде потужнішою. П'ятибальний шторм почнеться 21 квітня й триватиме дві доби. Вже з 23 квітня можливий період затишшя.

Магнітні бурі: календар

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок впливу сонячної активності.

Який вплив мають магнітні бурі на людей?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше вони впливають на самопочуття:

Головний біль

Слабкість

Втома

Зниження працездатності

Порушення сну

Дратівливість

Підвищення артеріального тиску

Порушення серцевого ритму

Загострення хронічних захворювань

Запаморочення

Нудота

Мігрень

Порушення концентрації уваги

Як захиститися від магнітних бур?

Висипайтеся Правильно харчуйтеся Уникайте стресових ситуацій Пийте більше води Приймайте вітаміни Уникайте фізичних навантажень Не вживайте алкоголь і кофеїн Проводьте більше часу на свіжому повітрі Приймайте заспокійливі ванни

Важливо:

Вплив магнітних бур на людей є індивідуальним. Деякі люди можуть відчувати сильні симптоми, інші - нічого. Якщо ви відчуваєте сильні симптоми під час магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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