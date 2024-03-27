Небезпечна п'ятибальна магнітна буря вдарила по Землі: які наслідки для людей

У середу, 27 березня, по Землі продовжує бити магнітна буря небезпечного червоного рівня, яка почалася тиждень тому, 21 березня. Сьогодні сила геомагнітного шторму становила 5 балів.

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Згідно з даними сервісу Згідно з даними сервісу Meteoagent, геомагнітні шторми припиняться з 28 по 31, у цей період магнітосфера Землі перебуватиме у спокійному стані.

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Графік магнітних бур на тиждень

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це тимчасове порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Ці спалахи вивергають заряджені частинки, які можуть впливати на магнітосферу Землі.

Які наслідки магнітних бур для людей?

Наслідки магнітних бур для людей можуть бути різними, але найчастіше вони включають:

Порушення сну: Магнітні бурі можуть впливати на рівень мелатоніну, гормону, який регулює сон. Це може призвести до безсоння, втоми та дратівливості.

Головний біль: Магнітні бурі можуть призвести до головного болю, мігрені та запаморочення.

Біль у м'язах і суглобах: Магнітні бурі можуть призвести до болю в м'язах і суглобах, а також до загострення хронічних захворювань.

Проблеми з концентрацією: Магнітні бурі можуть впливати на концентрацію уваги та пам'ять.

Зміна настрою: Магнітні бурі можуть призвести до перепадів настрою, тривожності та депресії.

Як захистити себе від магнітних бур?

Існує кілька способів захистити себе від магнітних бур:

Пийте багато води: Вода допомагає виводити з організму токсини, які можуть посилювати симптоми магнітної бурі. Їжте здорову їжу: Здорова їжа дає вашому організму необхідні поживні речовини, щоб протистояти негативним впливам магнітної бурі. Уникайте кофеїну та алкоголю: Ці речовини можуть погіршити симптоми магнітної бурі. Займайтесь спортом: Фізичні вправи допомагають зменшити стрес, який може посилювати симптоми магнітної бурі. Приймайте знеболюючі: Якщо у вас виникає головний біль або біль у м'язах, ви можете прийняти знеболюючі препарати.

Важливо пам'ятати, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Якщо ви відчуваєте будь-які з вищеперелічених симптомів, важливо звернутися до лікаря, щоб виключити інші можливі причини нездужання.

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