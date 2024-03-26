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По Землі б'є магнітна буря червоної небезпечності: як захиститися

Билім Олена

По Землі б'є магнітна буря червоної небезпечності: як захиститися

У вівторок, 26 березня, на Землі триває останній геомагнітний шторм червоного рівня небезпечності, які прогнозувалися на перший місяць весни. Нині спостерігається магнітна буря силою у 5 балів.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, з 27 по 31 березня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані, значних збурень магнітосфери не варто очікувати. Проте, графік магнітних бур може змінитися, оскільки збурення геомагнітного поля Землі залежать від активності Сонця.

Календар магнітних бур на березень

По Землі б'є магнітна буря червоної небезпечності: як захиститися

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Магнітні бурі: що це таке і як вони впливають на людину

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії.  

Як магнітні бурі впливають на людину:

  • Вплив на самопочуття: Деякі люди відчувають головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань.
  • Вплив на серцево-судинну систему: Може зростати ризик інфарктів, інсультів, гіпертонічних кризів.
  • Вплив на нервову систему: Можуть посилюватися емоційні реакції, виникати тривожність, апатія, депресія.
  • Вплив на метеозалежних людей: Метеозалежні люди більш чутливі до магнітних бур.

Як захиститися від впливу магнітних бур:

  • Уникайте фізичних та емоційних перевантажень.
  • Висипайтеся, правильно харчуйтеся, пийте багато води, займайтеся спортом.
  • Приймайте заспокійливі препарати: валеріана, пустирник, глід.

Зверніться до лікаря: якщо у вас є хронічні захворювання. Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людину є індивідуальним. Деякі люди не відчувають жодних змін у самопочутті, а інші можуть відчувати значний дискомфорт. 

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