Битиме п'ять діб поспіль: потужна магнітна буря накрила землю

Магнітна буря, яка почалася 1 квітня, розтягнеться на 5 діб. Сьогодні, 2 квітня, її сила становитиме 4 бали.

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Згідно з даними сервісу Meteoagent, 3 квітня очікується чотирибальний геомагнітний шторм, 4 квітня – він посилиться до 5 балів (червоний рівень небезпечності), а 5 квітня прогнозується чотирибальна магнітна буря. Попередньо, надалі у квітні геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані.

Магнітні бурі: календар

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Що таке магнітні бурі

Це коливання магнітного поля Землі, які виникають внаслідок викидів сонячної плазми. Ці викиди, звані корональними масовими викидами, можуть впливати на магнітосферу Землі, викликаючи збурення та коливання.

Вплив магнітних бур на людину:

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, але найчастіше проявляється у:

Погіршенні самопочуття: головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, втома, порушення сну.

Загостренні хронічних захворювань: серцево-судинні, легеневі, ендокринні, суглобові.

Зниженні працездатності: порушення концентрації уваги, пам'яті, емоційна нестійкість.

Підвищенні метеозалежності: люди з чутливою до погоди нервовою системою відчувають вплив магнітних бур сильніше.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур.

Фактори, які можуть посилювати вплив магнітних бур:

Вік (люди похилого віку та діти більш чутливі).

Наявність хронічних захворювань.

Метеозалежність.

Стрес.

Втома.

Як захистити себе від впливу магнітних бур:

У дні магнітних бур зменште фізичні та емоційні навантаження. Висипайтеся. Пийте більше води. Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали. Уникайте алкоголю та кави. Приймайте заспокійливі трав'яні чаї. При необхідності прийміть знеболюючі або інші ліки за призначенням лікаря.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітних бур, зверніться за медичною допомогою.

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