Став відомий прогноз магнітних бур на квітень: коли та скільки ударів доведеться пережити

Квітень 2024 року почався з п'ятибальної магнітної бурі, яка належить до червоного рівня небезпечності. 2 та 3 квітня буде період геомагнітного затишшя, а 4 та 5 квітня на Землю обрушиться геомагнітна буря силою у 4 бали.

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За даними сервісу Meteoagent, наступний потужний геомагнітний шторм почнеться 21 квітня й протримається дві доби поспіль.

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Магнітні бурі сьогодні, завтра та до кінця місяця

Як магнітні бурі впливають на організм людини та як пережити магнітні бурі

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які виникають під впливом сонячної активності.

Вплив магнітних бур на організм людини:

Головний біль

Запаморочення

Слабкість

Підвищена стомлюваність

Нудота

Підвищення артеріального тиску

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Найбільш чутливими до магнітних бур є:

Люди похилого віку Люди з хронічними захворюваннями Люди з метеозалежністю

Як пережити магнітні бурі:

У дні магнітних бур висипайтеся, пийте більше води. Уникайте фізичних навантажень. Вживайте їжу, багату на вітаміни. Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Прийміть контрастний душ. Уникайте стресу.

За потреби – зверніться до лікаря.

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