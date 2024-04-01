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Став відомий прогноз магнітних бур на квітень: коли та скільки ударів доведеться пережити

Билім Олена

Став відомий прогноз магнітних бур на квітень: коли та скільки ударів доведеться пережити

Квітень 2024 року почався з п'ятибальної магнітної бурі, яка належить до червоного рівня небезпечності. 2 та 3 квітня буде період геомагнітного затишшя, а 4 та 5 квітня на Землю обрушиться геомагнітна буря силою у 4 бали.

За даними сервісу Meteoagent, наступний потужний геомагнітний шторм почнеться 21 квітня й протримається дві доби поспіль.

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Магнітні бурі сьогодні, завтра та до кінця місяця

Став відомий прогноз магнітних бур на квітень: коли та скільки ударів доведеться пережити
Став відомий прогноз магнітних бур на квітень: коли та скільки ударів доведеться пережити

Як магнітні бурі впливають на організм людини та як пережити магнітні бурі

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які виникають під впливом сонячної активності.

Вплив магнітних бур на організм людини:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Слабкість
  • Підвищена стомлюваність
  • Нудота
  • Підвищення артеріального тиску
  • Порушення сну
  • Загострення хронічних захворювань

Найбільш чутливими до магнітних бур є:

  1. Люди похилого віку
  2. Люди з хронічними захворюваннями
  3. Люди з метеозалежністю

Як пережити магнітні бурі:

У дні магнітних бур висипайтеся, пийте більше води. Уникайте фізичних навантажень. Вживайте їжу, багату на вітаміни. Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Прийміть контрастний душ. Уникайте стресу.

За потреби – зверніться до лікаря. 

Пропонуємо дізнатися, чому від негоди та магнітних бур болить голова та як діє на людину метеопатія.

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