Ідеальні для тонкого волосся: стилісти показали зачіски для ''зрілих жінок'' (фото)

Жінки з прямим волоссям можуть стикатися з певними проблемами, особливо після 40 років. З віком волосся стає тонким, тьмяним та випадає.

Відомі перукарі та зіркові стилісти поділилися порадами щодо догляду за витонченим волоссям та показали трендові й об’ємні стрижки, які личитимуть "зрілим жінкам".

Асиметричний боб

Омолоджуючі стрижки після 40. Джерело: Splash News

Асиметричний боб – для тих, хто прагне додати об’єму. Ця елегантна стрижка чудово підходить для тонкого волосся.

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Багатошарове піксі з глибоким бічним проділом

Омолоджуючі стрижки після 40. Джерело: Splash News

Завдяки бічному проділу ви можете перекидати волосся з одного боку на інший, як вам заманеться. Шари збільшать об’єм в тій області, де волосся особливо витончене.

Шаг з чубчиком

Омолоджуючі стрижки після 40. Джерело: Splash News

Цей крій відомий своєю універсальністю. Чубчик обрамляє обличчя та омолоджує. Подібна зачіска робить ваше волосся густішим.

Гладкий боб з чубчиком над бровами

Омолоджуючі стрижки після 40. Джерело: Splash News

Така зачіска додасть густоти завдяки тупим кінчикам і повному чубчику.

Піксі з косим чубчиком

Омолоджуючі стрижки після 40. Джерело: Shutterstock

Ця коротка стрижка може підкреслити ваші очі, вилиці та форму обличчя. Піксі з тонкими прихованими шарами надає об’єму тонкому волоссю.

Лоб із зачесаним набік чубчиком

Омолоджуючі стрижки після 40. Джерело: Splash News

Чубчик в такій зачісці дає багато руху волоссю та створює ілюзію об'єму.

Довгі шари, що обрамляють обличчя

Омолоджуючі стрижки після 40. Джерело: Splash News

Така зачіска може створити більш об’ємний і сяючий вигляд. Якщо вкоротити волосся до ключиці або вище, це додасть текстури.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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