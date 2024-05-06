Ідеальні для тонкого волосся: стилісти показали зачіски для "зрілих жінок" (фото)
Жінки з прямим волоссям можуть стикатися з певними проблемами, особливо після 40 років. З віком волосся стає тонким, тьмяним та випадає.
Відомі перукарі та зіркові стилісти поділилися порадами щодо догляду за витонченим волоссям та показали трендові й об’ємні стрижки, які личитимуть "зрілим жінкам".
Асиметричний боб
Асиметричний боб – для тих, хто прагне додати об’єму. Ця елегантна стрижка чудово підходить для тонкого волосся.
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Багатошарове піксі з глибоким бічним проділом
Завдяки бічному проділу ви можете перекидати волосся з одного боку на інший, як вам заманеться. Шари збільшать об’єм в тій області, де волосся особливо витончене.
Шаг з чубчиком
Цей крій відомий своєю універсальністю. Чубчик обрамляє обличчя та омолоджує. Подібна зачіска робить ваше волосся густішим.
Гладкий боб з чубчиком над бровами
Така зачіска додасть густоти завдяки тупим кінчикам і повному чубчику.
Піксі з косим чубчиком
Ця коротка стрижка може підкреслити ваші очі, вилиці та форму обличчя. Піксі з тонкими прихованими шарами надає об’єму тонкому волоссю.
Лоб із зачесаним набік чубчиком
Чубчик в такій зачісці дає багато руху волоссю та створює ілюзію об'єму.
Довгі шари, що обрамляють обличчя
Така зачіска може створити більш об’ємний і сяючий вигляд. Якщо вкоротити волосся до ключиці або вище, це додасть текстури.
Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".
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