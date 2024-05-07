Цю рослину помилково вважають бур'яном: користь кульбаби для здоров’я

Через те, що кульбаба швидко може заполонити вільний ґрунт на вашій присадибній ділянці, її заведено вважати бур'яном. Більшість садівників позбуваються цієї рослини, однак якби вони знали більше про її користь, то певно у кожному саду була своя галявина з кульбаб.

Експерти з ClevelandClinic стверджують, що корисними можуть бути як квіти кульбаби, так і її листя. Дієтолог Ненсі Гейб зауважила, що кульбаби мають багато переваг для здоров’я. Медичні фахівці розповіли, що лікує кульбаба та яка користь кульбаби для організму.

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Дієтолог Ненсі Гейб стверджує, що кульбаба корисніша за капусту та шпинат. Листя кульбаби містить вітаміни А, С і К, фолієву кислоту, кальцій та калій.

Також кульбаба є джерелом сполук, які можуть допомогти запобігти проблемам зі здоров’ям. Зокрема, це різі види антиоксидантів, що накопичуються у коренях, листі та квітах рослини.

Кульбаби багаті калієм, що робить їх природним сечогінним засобом. Діуретики часто використовуються для контролю високого кров'яного тиску.

Також ця рослина – природний засіб для контролю діабету 2 типу. Деякі сполуки в кульбабі можуть допомогти знизити рівень цукру в крові у людей з діабетом.

Екстракти коренів і листя кульбаби можуть природним чином знизити рівень холестерину.

Лікарка Гейб додала: "Найцікавіше в кульбабі те, що кожна частина рослини їстівна".

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