Покращує роботу печінки та має протизапальні властивості: чому варто регулярно вживати чай з кульбаби

Кульбаба - це не просто бур'ян, а справжня скарбниця вітамінів і мікроелементів. Її квіти, листя та навіть стебла багаті на вітаміни В1, В2, В4, А, С, Е, залізо, хром, кальцій, калій і біофлавоноїди. Ці речовини роблять кульбабу безцінним джерелом користі для нашого організму. Про це пише Радіотрек.

Чим корисна кульбаба:

Зміцнює імунітет: Завдяки високому вмісту вітаміну С та інших антиоксидантів, кульбаба допомагає організму боротися з інфекціями та вірусами.

Завдяки високому вмісту вітаміну С та інших антиоксидантів, кульбаба допомагає організму боротися з інфекціями та вірусами. Налагоджує роботу печінки: Жовчогінні та очищаючі властивості кульбаби сприяють поліпшенню роботи печінки, виводять токсини та шлаки.

Жовчогінні та очищаючі властивості кульбаби сприяють поліпшенню роботи печінки, виводять токсини та шлаки. Покращує роботу підшлункової залози: Кульбаба стимулює вироблення інсуліну, що робить її корисною для людей з цукровим діабетом.

Нормалізує рівень цукру в крові: Завдяки своїм властивостям, кульбаба допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Завдяки своїм властивостям, кульбаба допомагає регулювати рівень цукру в крові. Позитивно впливає на роботу нирок: Сечогінні властивості кульбаби допомагають виводити з організму зайву рідину та шкідливі речовини, що покращує роботу нирок.

Сечогінні властивості кульбаби допомагають виводити з організму зайву рідину та шкідливі речовини, що покращує роботу нирок. Покращує стан нервової системи: Вітаміни групи B, що містяться в кульбабі, мають заспокійливий ефект на нервову систему, допомагають боротися зі стресом та тривогою.

Знижує артеріальний тиск: Кульбаба має судинорозширюючу дію, що може допомогти знизити артеріальний тиск.

Кульбаба має судинорозширюючу дію, що може допомогти знизити артеріальний тиск. Має сечогінні властивості: Завдяки цьому чай з кульбаби допомагає полегшити здуття живота та є чудовим засобом під час менструацій.

Завдяки цьому чай з кульбаби допомагає полегшити здуття живота та є чудовим засобом під час менструацій. Бореться з хворобами сечовивідних шляхів: Антисептичні та антибактеріальні властивості кульбаби роблять її корисною при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів.

Антисептичні та антибактеріальні властивості кульбаби роблять її корисною при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів. Відновлює роботу шлунково-кишкового тракту: Кульбаба має протизапальні властивості, знижує процеси бродіння в кишківнику, стимулює апетит та покращує травлення.

Кульбаба має протизапальні властивості, знижує процеси бродіння в кишківнику, стимулює апетит та покращує травлення. Має протиракові, протизапальні та антиоксидантні властивості: Флавоноїди та L-цикоринова кислота, що містяться в кульбабі, допомагають у боротьбі з раком, запаленнями та вільними радикалами.

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Рецепт чаю з кульбаби:

Зберіть кульбабки на чистій території, далеко від доріг та промислових зон. Висушіть квіти на сонці або в духовці при низькій температурі. Заваріть 1 чайну ложку сушених квітів кульбаби 200 мл гарячої води (70-80°C). Настоюйте чай протягом 20-30 хвилин. Процідіть та пийте теплим або холодним. За бажанням додайте лимон, м'яту або мед.

Важливо: чай з кульбаби має протипокази. Його не рекомендується вживати при гастриті, виразковій хворобі шлунку, жовчнокам'яній хворобі та людям з алергією на амброзію, чорнобривці або хризантеми.

Нагадаємо, названо кашу, яка знижує тиск та рівень цукру в крові.

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