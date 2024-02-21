Очищують та забезпечують безперебійну роботу: топ-3 каші для печінки

Щоб печінка працювала без збоїв, важливо стежити за раціоном. Існують каші, які сприяють очищенню цього надважливого органу та забезпечують його безперебійне функціонування.

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Серед цих каш - гарбузяна, пшоняна, вівсяна. Вони не лише смачні, але й корисні. Про це пише Радіотрек.

Гарбузяна каша

Завдяки вмісту антиоксидантів гарбузяна каша прискорює регенерацію клітин печінки. Вона містить вітаміни A, C, E, B, а також калій, кальцій, фосфор, магній та сірку, корисні для всіх систем організму.

Крім того, у гарбузі є рідкісний вітамін T, який сприяє виведенню шлаків, згорянню жирів та зниженню поганого холестерину. Ця каша не лише очищає печінку, а й допомагає нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

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Пшоняна каша

Пшоняна каша багата на білки, залізо, фосфор, магній та вітаміни групи B. Також вона містить антиоксиданти, які прискорюють виведення токсинів та зменшують навантаження на печінку. Завдяки ліпідам пшоняна каша сприяє згорянню зайвого жиру та шлаків.

Вівсяна каша

Вівсянка – одна з найпопулярніших каш у світі. Вона нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту та знижує кислотність. Також вівсянка сприяє усвоєнню жирів, зменшуючи навантаження на печінку, та виведенню токсинів.

Вівсянка містить кальцій, калій, фосфор, магній, залізо та клітковину, забезпечуючи тривале насичення і додаючи енергії. Це дозволяє зменшити вживання інших продуктів і позитивно впливає на стан печінки.

Нагадаємо, ми вже писали, яка каша небезпечна для здоров‘я.

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