Найкращий вибір при діабеті: названо кашу, яка знижує тиск та рівень цукру в крові

Зазвичай, коли людина страждає на діабет, існує тенденція уникати продуктів з високим вмістом вуглеводів. Однак медики не підтримують цю практику. Натомість, вони закликають включати в дієту продукти багаті на клітковину.

Перловка є одним із таких продуктів, який може сприяти зниженню артеріального тиску та регулюванню рівня глюкози в крові. Про це пише ТСН.

Читайте також: Які каші корисні для печінки

Чому ячмінь так корисний для діабетиків

Ячмінь відомий своїми корисними властивостями, зокрема, він сприяє швидкому схудненню, зниженню кров’яного тиску та рівня цукру в крові. Цей злак містить комплекс важливих поживних речовин, таких як білки, мінерали (натрій, калій, фосфор, магній), що робить його цінним продуктом для людей з діабетом.

Високий вміст клітковини в перловій каші сприяє формуванню в’язкого гелю в кишківнику, який уповільнює всмоктування глюкози, допомагаючи запобігти стрімким змінам рівня цукру в крові та артеріального тиску. Бета-глюкани, що містяться в ячмені, сприяють підвищенню гемоглобіну.

Перловка є джерелом антиоксидантів, які борються з хронічними запальними процесами, що можуть сприяти розвитку діабету та його ускладнень. Ця каша також містить фенольні кислоти, флавоноїди та вітамін Е, які захищають від раку та серцево-судинних захворювань.

Читайте також: Яка вівсяна каша найкорисніша

Яка ще користь перлової каші та кому її вживати заборонено

Крім того, перловка містить гордецін – природний антибіотик, який допомагає зменшувати запалення в організмі. Відвар з перловки та сама каша можуть заспокоювати запалення в шлунково-кишковому тракті та пригнічувати патогенну мікрофлору. Ячмінь сприяє нормальній роботі шлунково-кишкового тракту, нирок та печінки, а також може бути корисним при артриті та гепатиті.

Однак, через вміст глютену в перловці, її не рекомендується вживати особам з аутоімунними захворюваннями та тим, хто має проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Нагадаємо, UAportal вже розповідав, яка каша небезпечна для здоров‘я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!