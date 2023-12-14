Думала, що має здуття: француженка виношувала немовля у кишківнику (фото)

37-річна жінка з Франції народила здорову дитину, яка росла в її кишечнику. Цей дивовижний випадок позаматкової вагітності стався в клініці міста Лілль.

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Жінка звернулася за медичною допомогою після 10 днів сильного болю в животі та здуття живота. Медичні експерти провели сканування та виявили, що в її черевній порожнині, між шлунком і кишечником, у неї росте "нормально сформований" плід.

У дослідженні, опублікованому в New England Journal of Medicine, лікарі пояснили, що у жінки була абдомінальна позаматкова вагітність - коли запліднена яйцеклітина імплантується поза маткою, а замість цього в черевну порожнину. Цей стан здебільшого призводить до втрати дитини, однак у цьому випадку лікарі успішно народили дитину на 29 тижні вагітності.

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Зусилля лікарів були вражаючі, враховуючи потенційну небезпеку для матері, оскільки позаматкова вагітність може спричинити внутрішню кровотечу, розрив труби або шок. Це також може призвести до смерті плода. За даними лікарів, ймовірність втрати дитини в цьому випадку досягає 90%. А ті, хто виживе, мають один із п’яти шансів мати вроджені вади або пошкодження мозку.

У цьому випадку жінці надали медичну допомогу у Франції, де лікарі переконалися, що вони чекали до 29 тижнів вагітності, щоб дати дитині максимальні шанси на виживання. Потім, використовуючи свої навички, експерти зробили розріз на животі жінки перед тим, як помістити дитину їхніх батьків у відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Після трьох місяців перебування в лікарні мати та її новонароджена дитина були виписані додому. Дитина народилася з нормальною вагою та без видимих ​​проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, в Англії жінка вдруге народила різноколірних двійнят. Перші двійнята з різним кольором шкіри з'явилися на світ у 2001 році, а другі дівчатка народилися 2009 року.

А в Африці 70-річна Сафіна Намуквая з Уганди успішно народила близнюків – хлопчика та дівчинку.

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