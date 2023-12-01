70-річна жителька Уганди стала найстаршою жінкою Африки, яка народила дитину (фото)

Сафіна Намуквая народила хлопчика та дівчинку за допомогою кесаревого розтину після зачаття за допомогою ЕКЗ 70-річна Сафіна Намуквая з Уганди народила близнюків – хлопчика та дівчинку. Жінка стала найстаршою матір'ю в Африці.

Відео дня

Як повідомляє Міжнародна жіноча лікарня Центру репродуктивності у Facebook, Намуквая народила хлопчика та дівчинку за допомогою кесаревого розтину після зачаття за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Читайте також: Жінка в Індії народила першу дитину у 70 років (фото)

Близнюки важили по 2 кілограми кожен, вони народилися на 34 тижні вагітності.

"Ця історія не лише про успіх медицини, це про силу та стійкість людського духу", – йдеться в повідомленні лікарні.

Намуквая розповіла, що це її другі пологи за три роки після народження дівчинки у 2020 році. Вона назвала пологи дивом, але пригадала також труднощі, які довелося подолати під час вагітності, зокрема те, що чоловік покинув її та дітей.

"Чоловіки бояться народження близнюків", – сказала вона.

Намуквая втратила першого чоловіка в 1992 році, а через чотири роки зав'язала інші стосунки. Каже, що під час першого шлюбу у неї стався викидень.

Нагадаємо, в Англії жінка вдруге народила різноколірних двійнят. Перші двійнята з різним кольором шкіри з'явилися на світ у 2001 році, а другі дівчатка народилися 2009 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!