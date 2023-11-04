Жінка в Індії народила першу дитину у 70 років (фото)

Жінка, якій, як вважають, близько 70 років, народила дитину за допомогою процедури ЕКЗ у західній Індії. Джівубен Валлабхай Рабарі матір'ю стала вперше у житті.

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Доктор Нареш Бханушалі, гінеколог із міста Бхудж у штаті Гуджарат, розповів The Independent, що він особисто приймав пологи у породіллі.

"Це рідкісний випадок, можна назвати дивом. Я практикую 20 років і провів понад 1000 процедур ЕКЗ, але я ніколи не бачив такого випадку. Хоча ми щасливі, що справа була успішною, ми все ж закликаємо людей не намагатися завагітніти в похилому віці", – сказав доктор Бханушалі.

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У записах про госпіталізацію, з якими ознайомився The Independent, не вказано дату народження пані Рабарі, оскільки вона не має жодних документів, які б підтверджували її вік, наприклад посвідчення виборця чи свідоцтва про народження – це поширена проблема в сільській місцевості Індії. Однак лікарі сказали, що їй було близько 70 років.

Фермерка із села Рапар, розташованого приблизно за 100 км від Бхуджу, пані Рабарі закликала лікарів звернути увагу на її вік і спробувати лікування, оскільки вона так відчайдушно бажала мати дитину.

"Я сказав їй, що вона занадто стара і це дуже небезпечно для її здоров'я, але вона не слухала. Зрештою вона почала плакати й сказала: "Навіть якщо я помру, я буду щаслива, що принаймні спробувала народити дитину", — розповів доктор Бханушалі, який спостерігав за процедурою в центрі ЕКЗ Бхуджа та будинку престарілих.

Доктор Бханушалі сказав, що пані Рабарі вперше звернулася до нього близько півтора року тому після того, як чотири члени її сім’ї успішно завагітніли за допомогою ЕКЗ, проведеного ним.

"Я пояснив, що всі члени сім’ї були віком від 45 до 50 років, тому лікування ЕКЗ було можливим. Я намагався дати їй негативні поради, пояснюючи ризики того, що вона може навіть втратити життя, але вона була настільки емоційною, що я врешті-решт здався", – сказав він.

Щоб провести процедуру, лікарі спочатку збільшили її матку та дали їй гормональне лікування, щоб почати менструацію, оскільки пані Рабарі перебувала в постменопаузі понад 20 років. Потім лікарі перенесли один ембріон за допомогою ЕКО.

Дитина розвивалася правильно, без будь-яких відхилень. Але на восьмому місяці її кров’яний тиск був високий, лікарі вирішили, що дитина має вийти з матері раніше на місяць.Видання пише, що хлопчика, матір'ю якого стала 70-річна дінка, назвали Лаало. Він 15 днів після народження перебув у реанімації, після чого матір і дитину відпустили додому.

Нагадаємо, в Англії жінка вдруге народила різноколірних двійнят. Перші двійнята з різним кольором шкіри з'явилися на світ у 2001 році, а другі дівчатка народилися 2009 року.

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