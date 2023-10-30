В Англії жінка вдруге народила різноколірних двійнят (фото)

Сім'я Спунер-Дюррант з Англії виховує чотирьох дітей. Старші дівчатка є близнюками так само як і молодші діти. Цікаво те, що перші та другі близнюки пари мають різний колір шкіри.

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Як повідомляє SantePlusMag, Хейлі та Лорен народилися в 2001 році в містечку Гемпшир. Вони мали різний колір шкіри.

Лорен успадкувала блакитні очі матері, світлу шкіру та руде волосся, тоді як Хейлі має чорне волосся як у батька та темний колір шкіри. Наука називає подібних близнюків "дворасовими" – цей генетичний феномен трапляється дуже рідко, раз на 500 000 випадків.

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Дівчата розповіли, що їхні друзі спочатку не вірили, що вони діти одних батьків, а тим більше, що вони є близнючками.

"Лише тоді, коли ми відкриваємо свої посвідчення особи чи паспорти, люди починають нам вірити. Тоді ми бачимо шок на обличчях людей", – розповіла Хейлі. Лорен додала, що люди більше схильні вірити, що вони лише найкращі друзі, а не сестри. Через сім років, у 2009-му, у пари знову народилися близнюки, які так само були дворасовими.

Батько дітей зізнався: "Немає простого способу пояснити все це. Я сам досі в шоці. Я відчуваю, що у мене два міні-мене". Цього разу народилися Мія та Лія. Лія успадкувала колір шкіри матері, а Мія — колір шкіри батька. З часом Мія та Лія підросли й між ними стала помітна схожість.

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