Археологи виявили у Франції будівлю невідомого призначення періоду неоліту

Нещодавні розкопки у Марлієні, Франція, розкрили таємничу доісторичну споруду у формі підкови, вік і призначення якої залишаються загадкою. Відкриття було зроблене командою археологів з Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) під час дослідження перед розширенням гравійного кар'єру.

На площі 60 000 квадратних метрів археологи знайшли свідчення людської діяльності, що охоплюють період від неоліту до раннього залізного віку. Центром дослідження стала незвичайна споруда, що складалася з трьох круглих огорож, одна з яких нагадувала підкову. Про це пише Arkeonews.

У центрі знаходився круглий майданчик діаметром 11 метрів, до якого з північного боку прилягала підковоподібна загорода довжиною 8 метрів, а з півдня - відкрита загорода. Шар гравію, знайдений у заповненні бічних огорож, свідчить про наявність частоколу. Ця споруда не схожа ні на що раніше відоме археологам. Її вік і призначення залишаються загадкою.

Знайдені поблизу крем'яні артефакти дозволяють припустити, що вона може належати до періоду неоліту, який розпочався в Європі близько 7000 років до н.е. Радіовуглецевий аналіз допоможе визначити точний вік споруди.

На цьому місці також були знайдені артефакти періоду культури дзвоноподібних келихів, віком 4500 років:сім крем'яних наконечників стріл, нарукавники лучника, крем'яне кресало та кинджал з мідного сплаву. На одній з нарукавних пов'язок виявили залишки оксиду заліза, що відповідає піриту, необхідному для розпалювання вогню.

Хоча такі артефакти часто вказують на місце поховання, дослідники не змогли підтвердити цю теорію.

Також вас може зацікавити: В Ізраїлі знайшли підземне величезне підземне укриття віком 2000 років (фото)

Іншою важливою знахідкою стало поховання, датоване 1500-1300 роками до н.е., з п'ятьма круглими камерами, одна з яких запечатана. Найбільше поховання містило залишки похоронного вогнища, а також керамічні фрагменти та намисто з бурштину.

На відстані близько 400 метрів археологи виявили попіл шести кремацій залізного віку, деякі з яких містили ювелірні прикраси, такі як персні та браслети. Відкриття у Марлієні проливають нове світло на життя доісторичних людей на території Франції.

Подальші дослідження допоможуть розгадати таємницю загадкової споруди у формі підкови та краще зрозуміти життя наших предків.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 2100-річну плиту з настановами царя Антіоха I.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!