У Туреччині знайшли 2100-річну плиту з настановами царя Антіоха I: до чого закликав правитель

2100-річну плиту з написом Антіоха Коммагенського знайдено у Туреччині. Науковці з Оксфордського та Пізанського університетів розшифрували 2100-річний напис, знайдений у селі Оневлер.

Напис, який датується 1 століттям до н.е., був зроблений царем Коммагени Антіохом I і закликає людей "слухатися і поважати закон", пише Arkeonews.

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Напис був виявлений у 2023 році селянами, які помітили рельєфну скульптуру біля гори Кімілдаг. Археологічні розкопки виявили культову ділянку зі стелою з написом і рельєфом із зображенням сцени рукостискання.

"Цей напис є важливим кроком до розуміння історії людства та Коммагени", - сказала професор Маргерита Фачелла з Пізанського університету. "Ми маємо честь досліджувати його та розкривати його значення".

Напис проливає світло на правління Антіоха I, який прагнув зберегти ідентичність Коммагени як іранського царства, будучи частиною греко-римського світу. Він також підкреслює його прагнення до екуменізму, поєднуючи різні релігії.

Окрім напису, археологи також знайшли рельєф із зображенням Антіоха I та Мітрідата I. Ці артефакти були доставлені до стародавнього міста Перре за допомогою військового гелікоптера.

Нагадаємо, в Ірані виявили 2500-річну будівлю легендарної імперії Ахеменідів.

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