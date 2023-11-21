8 хитрощів, які допоможуть коту та собаці порозумітися

Як правило, коти тримаються відсторонено і їх легко налякати, тоді як собаки більш товариські й активні. Однак це не означає, що вони не можуть жити в одному місці – їм просто потрібна буде ваша допомога.

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Якщо коти та собаки виховуються разом у позитивному, люблячому та підбадьорюючому середовищі, вони будуть друзями, або просто терпітимуть один одного. Про це сказав експерт з котів Джексон Гелаксі для Mental Floss.

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1. Беріть до уваги характер ваших домашніх тварин, а не породи.

Всупереч поширеній думці, що деякі породи котів і собак зазвичай не ладнають, важливіше враховувати їхні особистості та рівень енергії. Якщо собака агресивна, вона не підійде сім’ї з вередливим котом. На відміну від цього, старіюча собака ненавиділа б ділити свій простір із розгульним кошеням.

Якщо характери двох тварин не збігаються, складіть резервний план або подумайте про те, щоб домовитися про те, щоб тримати їх розділеними протягом тривалого часу.

2. Дресируйте собаку.

Щоб підготувати вашу собаку до успішного контакту з котами, навчіть її контролювати свої імпульси. Чи стрибає він через кухню, коли хтось упускає печиво, чи починає пильнувати, коли бачить іграшку, яка скрипить? Якщо так, то, ймовірно, з котами відразу не буде добре, оскільки він, швидше за все, підскочить, коли помітить котячих.

3. Дайте коту власну територію до того, як він зустріне собаку.

Котам потрібен захищений простір – своєрідний "базовий табір", який належить тільки їм. Зробіть цей притулок закритим для собаки, але також створіть безпечні простори навколо будинку. Таким чином, кіт може впевнено орієнтуватися на спільній території, не заважаючи своєму собачому побратиму.

Оскільки коти є природними скелелазами, експерти рекомендують скористатися перевагами вертикального простору вашого будинку. Купіть високі котячі дерева, встановіть полиці або поставте ліжко для котів на книжкову шафу. Це дозволяє вашій кішці спостерігати за собакою з безпечної відстані або переходити кімнату, не торкаючись підлоги.

Кішки повинні відчувати себе в безпеці, займаючись своїми справами. Крім того, собаки іноді люблять перекушувати котячими фекаліями – шкідлива звичка, через яку ваша тварина може заразитися кишковими паразитами. Ці глисти можуть викликати безліч проблем зі здоров’ям, включаючи блювоту, діарею, втрату ваги та анемію.

4. Тренуйте тіло та розум собаки.

"Люди займаються своїми собаками, ймовірно, на 20% від того, що вони повинні робити", – стверджують експерти. "Дуже важливо, щоб їхня енергія вивільнялася десь в іншому місці, щоб вони мали здатність сповільнювати свій мозок і справді контролювати себе, коли вони поруч із кошенятами".

Собаки також потребують великої стимуляції. Для цього у собак мають бути іграшки, пастуші заняття і високоінтенсивне навчання трюкам.

Замість того, щоб просто гуляти, зупиніться і посидьте п’ять разів на кожному кварталі. Змінюйте напрямок, змінюйте швидкість. Йдеться про те, щоб належним чином вивільнити їхні пастуші інстинкти та потяг до здобичі.

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5. Нехай коти і собаки ходять за "своїм носом".

Було б розумною ідеєю дозволити котам і собакам обнюхати постіль та іграшки одне одного перед особистим знайомством. Таким чином вони можуть задовольнити свою цікавість і уникнути потенційних боїв за територію.

6. Ретельно сплануйте першу зустріч кота/собаки.

Як і люди, коти та собаки мають лише один хороший шанс справити чудове перше враження. На щастя, вони обоє люблять їжу, що зрештою може допомогти їм полюбити одне одного.

Заплануйте першу зустріч кота з собакою під час їжі, але тримайте собаку на повідку, а обох тварин – по різні боки від зачинених дверей. Вони не бачитимуть один одного, але будуть відчувати запахи один одного, пожовуючи свою їжу. Вони почнуть асоціювати цей запах із їжею, таким чином "роблячи його гарною річчю".

Робіть це кожного разу під час їжі протягом кількох тижнів, перш ніж повільно вводити візуальне моделювання. Продовжуйте годувати кота і собаку окремо, але по обидва боки від воріт або ширми, перш ніж остаточно прибрати їх. До цього моменту "вони їдять пліч-о-пліч, практично ігноруючи один одного". Заради безпеки продовжуйте тримати собаку на повідку, доки не переконаєтеся, що її безпечно зняти (і навіть тоді будьте обережні).

7. Тримайте їхню їжу та іграшки окремо.

Після того, як ви успішно зацікавили кота і собаку за допомогою вправ з годування, розставте їхні миски з їжею окремо.

Щоб запобігти цим катастрофічним випадкам прийому їжі, заплануйте регулярний час прийому їжі для своїх домашніх тварин і розставте миски в окремих частинах будинку або блюдо для кота на столі чи на іншому високому місці.

Також уважно стежте за котячими іграшками — конкуренція за іграшки також може призвести до бійки.

8. Подумайте про те, щоб виховувати собаку і кота разом (якщо можете).

Соціалізувати цих тварин у молодому віці може бути легше, ніж познайомити їх у дорослому віці — цуценята легко піддаються навчанню. Крім того, на цьому етапі життя собаки менш впевнені та менші, що дозволяє кішці "зайняти своє законне місце на вершині ієрархії".

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