7 найпухнастіших порід собак, які замилують кожного

Пухнасті собаки дуже милі і приємні на дотик. Вони можуть стати справжніми компаньйонами і джерелом тепла та затишку, а взимку навіть зігріти.

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Звичайно, утримання пухнастих собак вимагає певного догляду. Вам потрібно буде регулярно їх розчісувати, щоб запобігти утворенню ковтунів, і купати їх, щоб вони залишалися чистими та здоровими. Експерти для Best Life розповіли про сім найпухнастіших порід собак.

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1. Чау-чау

"Чау-чау – це давня порода, яка походить із Китаю", – каже доктор ветеринарних наук Джорджина Уші Філліпс. "Ці пухнасті цуценята виконували різноманітні ролі, починаючи від полювання та охорони до тягання упряжок і навіть бойових завдань у деяких випадках".

Окрім пухнастої подвійної шерсті, вони такоє відомі своїм унікальним синьо-чорним язиком.

2. Бріар

"Цей розумній, енергійній собаці, який живе від 10 до 15 років, потрібно багато активностей", – пояснив кінолог Тревіс Брорсен. За його словами, бріари стали популярними під час Першої світової війни, коли їх використовували для пошуку поранених солдатів. На жаль, це також сприяло їхній рідкості.

3. Померанський шпіц

"Хоча деякі померанці можуть виглядати як мініатюрні чау-чау, ці маленькі собачки походять із Центральної Європи, де їх вирощували як болонки. Помпи (як їх часто називають) також мають "подвійне пальто", яке допомагає надати їм надзвичайно пухнастого вигляду", – пояснив Філліпс.

4. Ньюфаундленд

Фахівці кажуть, що ця порода може стати легким і чарівним доповненням вашої родини

За словами кінолога Деніела Когілла, ньюфаундледи можуть бути великими, але це дуже ніжна і терпляча порода. Їх часто вважають породою "няня", оскільки вони чудово ладнають з дітьми. У них може бути біла, чорна, сіра або коричнева шерсть, яка зазвичай густа, довга і дуже пухнаста.

5. Тибетський мастиф

Тибетські мастифи — це велика й сильна порода, яка легко важить понад 100 фунтів, і бере свій початок у стародавньому Китаї, як чау-чау. Вони мають подвійну шерсть та великі розміри, через що вони на вигляд здаються ще більшими пухнастиками.

6. Староанглійська вівчарка

Староанглійська вівчарка має подвійну шерсть, яка зберігає прохолоду у спеку і тепло в холод. Завдяки цьому порода може легко пристосуватися до середовища зі змінним кліматом.

Вівчарки є членами пастушої групи, а це означає, що вони розумні, працьовиті та здатні пристосовуватися. Вони люблять мати роботу, а це означає, що важливо зайняти їх, щоб уберегти від неприємностей. Але ця трудова етика також робить їх чудовими для навчання, тому вони чудово підходять для сімей.

7. Самоїд

Самоїд – це надійна собака, яка любить сім’ю, її легше дресирувати, ніж інших, переконують кінологи. Вони дуже легко прив’язуються і зазвичай не люблять залишатися наодинці надовго. Шерсть самоїдів потребує щоденного догляду.

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