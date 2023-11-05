5 найбільш ледачих порід собак, які обожнюють відпочинок на дивані

Багато собак обожнюють бігати і витрачати всю свою енергію. Згадайте про ретриверів, лабрадорів або будь-яку комбінацію гончих.

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З іншого боку, деякі собаки набагато більше задоволені тим, що проводять майже весь час на дивані. Кінолог Марк Віндгассен на TikTok-сторінці (@dogpointusa) назвав п’ять конкретних порід собак, які відомі як найлінивіші.

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1. Бассет-гаунд

Віндгассен сказав, що одна з найледачіших собак – бассет-гаунд. Ці собаки, відомі своїм низьким зростом і довгими звисаючими вухами, швидше плюхнуться на підлогу, ніж підуть на довгу прогулянку.

Кінолог навіть пожартував, що у них алергія на рух, тому він зливається з навколишнім середовищем. Єдиний спосіб запам’ятати, що він у вас є, це коли собака почне вити.

2. Англійський бульдог

"Ця порода не рухається, якщо в цьому немає крайньої потреби", – сказав Віндгассен про англійського бульдога.

Ці собаки без проблем згорнуться прямо у вас на колінах і залишаться там стільки, скільки можуть. Завдяки короткій морді, одній із їхніх характерних особливостей, цій породі важко дихати, тому вони прагнуть залишатися на місці. Віндгассен зазначив, що їм стає неприємно, коли вони встають з дивана й підходять до своїх мисок з їжею.

3. Німецький дог

Ці ніжні гіганти, як їх описує Віндгассен, засинають відразу після приступу активності. Тому вони посідають третє місце в рейтингу найбільш ледачих порід.

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4. Англійський мастиф

Хоч ця собака належить до сторожової породи, але є досить ледачою. Їм не потрібно багато активних вправ, щоб бути щасливим.

Мастифи сумно відомі тим, що падають під час прогулянок, коли вони втомлені або перегріті. Тому емпіричне правило полягає в тому, щоб не водити їх далі, ніж ви можете віднести їх назад.

5. Сенбернар

Цю породу класифікують як робочу собаку, за словами Віндгассена. Сенбернарів потрібно мотивувати займатися спортом і рухатися.

Експерти додають, що однієї довгої прогулянки або півгодинної гри на день має бути достатньо, щоб підтримувати сербернара здоровим і щасливим.

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