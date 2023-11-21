11 тварин, які можуть передбачати погоду

Деякі тварини можуть передбачати погоду, оскільки вони мають більш чутливий зір, слух, нюх і дотик, ніж люди. Вони також здатні відчувати зміни в атмосферному тиску, вологості, магнітному полі Землі та інших факторах, які можуть передувати змінам погоди.

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Видання Mental Floss запропонувало 11 тварин, які, згідно з різними фольклорними переказами, можуть передбачати погоду. Однак для найточніших прогнозів ми все ж рекомендуємо стежити за прогнозами синоптиків.

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1. Бабак та борсук

Німці почали вводити свій власний варіант свята, яке стало днем прогнозування початку весни: якщо борсук бачив свою тінь у сонячний день, це означало, що зима ще не закінчиться. Коли вони приїхали до Америки, поміняли борсуків на більш доступних бабаків. День бабака відзначають у США 2 лютого.

2. Ведмеді

Ведмеді можуть передбачити прихід весни. Якщо ведмідь бачить свою тінь, він повертається в барліг і знову впадає в сплячку, оскільки це означало, що зима триватиме ще принаймні місяць.

3. Вовнянка

Така гусениця може передвіщати погоду. Якщо ви помітили комаху з довгими чорними смугами, це означає, що вас чекає довгий сніг і холод. З іншого боку, гусениця більш іржавого кольору свідчить про більш м’яку зиму. Насправді відмітини вказують на вік: менше чорного вказує на стару комаху.

4. Кроти

Дістаньте свою мірну палицю та вирушайте до найближчої кротової нори. Згідно з легендою, якщо кріт вириє нору глибиною 2,5 фута, очікуйте поганої погоди; якщо глибина 2 фути, не настільки серйозна; якщо глибина 1 фут – м’яка зима.

5. Білки

У народі стверджується, якщо білки будують свої гнізда високо на дереві, це означає, що холодні місяці будуть особливо суворими. Подивіться також уважно на їхні хвости: чим вони густіші, тим гіршою буде зима.

6. Кішки

Якщо коти вмиваються за вухами, чхають, сидять, повернувши хвіст до вогню, або хропуть, очікуйте дощу – так сказано в книзі про погоду XIX століття. Збентежує те, що інший фольклор каже, що кіт, який миється, є ознакою гарної погоди.

7. Жаби

Згідно з цією легендою, жаби показують свій голос, сповіщаючи про дощ. З наближенням негоди вони почнуть квакати голосніше й довше.

Насправді гучний хор жаб, швидше за все, свідчить про настання шлюбного сезону.

8. Лисиці

Згідно з однією книгою прислів’їв про погоду 19-го століття, якщо лисиця гавкає вночі, це означає, що насувається буря. Але якщо ви прокинетеся від зухвалого крику лисиці, не потрібно поспішати з ліжка і зачиняти вікна. Вони, як правило, гавкають під час шлюбного сезону або коли захищають свою територію від інших тварин.

9. Корови

Якщо ви бачите купу корів, що лежать у полі, переконайтеся, що у вас під рукою є парасолька або дощовик. Відповідно до цієї прикмети, корови лежать на траві, щоб вона була сухою перед дощем. Проте, швидше за все, корови просто заспокоюються або жують свою траву – зрештою, вони витрачають приблизно 50% свого часу на відпочинок.

10. Ворони

Самотня ворона є ознакою поганих погодних умов.

"Якщо ворони літають парами, чекай гарної погоди; ворона, що летить сама, — ознака негоди", – стверджує стара легенда в "Фермерському альманасі".

11. Вівці

Вівця – ще одна тварина, яка, як кажуть, передбачає погану погоду. Стадо овець, що збилося разом, означає шторм, хоча, швидше за все, вони влаштовуються затишно, щоб інстинктивно захиститися від хижаків.

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