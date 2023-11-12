7 забобонів про котів, у які вірять по всьому світу

Усім відомо, що чорні коти вважаються нещасливими або щасливими, залежно від дня, де ви перебуваєте та від того, чи перетинають вони ваш шлях зліва направо чи справа наліво. Протягом багатьох років коти були присутні у різних забобонах: в деякі легше повірити, ніж в інші.

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Однак деякі забобони з усього світу змінять вашу думку про цих тварин. Про це пише Mental Floss.

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1. Коти – пліткарі.

У Нідерландах коти, мабуть, вважаються пліткарськими створіннями, які з радістю розкажуть усі ваші найглибші та найтемніші таємниці. З цієї причини люди намагаються не вести важливих або приватних розмов, поки кішка в кімнаті, на випадок, якщо вона підслуховує.

2. Якщо кішка миє обличчя лапами, то це свідчить про прихід несподіваних гостей.

За японським повір'ям, якщо кішка миє обличчя лапами, це не просто догляд, це означає, що гості вже в дорозі. Подібні забобони існують і в інших країнах: деякі люди в США чекають візиту священнослужителя, якщо кіт почне чистити свої вуса.

3. Почути, як чхає кіт, до удачі.

В Італії почути, як кішка чхає, вважається успіхом. Зокрема, якщо ваш вихованець чхає, це означає, що на вас чекають гроші. Якщо наречена в день свого весілля почує, як кіт чхає, значить, шлюб буде вдалим. Проте будьте обережні – один пчих може бути удачею, якщо кіт чхає тричі, це нібито вказує на те, що ви застудитесь.

4. Чорні коти топлять кораблі.

З усіх видів кішок найбільше забобонів пов’язано з чорними котами. Можливо, це пов’язано з давньоєгипетським віруванням, що чорні кішки асоціювалися з богинею Бастет, і утримання однієї принесе прихильність. Можливо, це пов’язано з європейським переконанням, що у відьом були знайомі чорні коти, і тому вони були наділені злими ознаками.

Одна прикмета про чорних котів, про яку ви, можливо, не чули, полягає в тому, що якщо чорний кіт заходить на корабель, а потім знову відступає, корабель затоне під час свого наступного рейсу (хоча, згідно зі старим ірландським та британським забобонами, чорні коти насправді приносили удачу для корабля).

5. Коти можуть воскрешати мертвих.

У деяких частинах Південної Європи у фольклорі стверджується, що якщо кіт перестрибне через могилу людини, вона знову воскресне у вигляді вампіра. Ця ідея поширилася за межі Південної Європи: наприкінці 19 століття Вільям Хендерсон розповідав, що в Англії кіт одного разу перестрибнув через труну під час похорону, і ніхто не хотів рухатися, поки кота не вбили.

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6. Можна вийти заміж, якщо годувати кота зі свого черевика.

Попкультура перетворила котів на символ вічної самотності. Згідно з однією книгою про німецькі традиції Пенсільванії, коти можуть допомогти жінці, яка дуже хоче вийти заміж. Все, що їй потрібно зробити, це "годувати кота зі свого черевика", хоча забобони не говорять, що має статися далі, або як дістати недоїдену котячу їжу з черевика.

7. Мокрі коти можуть викликати дощ.

Ви можете підозрювати, що тут відбувається певна плутанина між причинами та наслідками, але в деяких частинах Індонезії коти асоціюються з погодою. Якби люди хотіли, щоб був дощ, вони поливали б кота водою. Імовірно, цей кіт викликав дощ як помсту.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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