5 забобонів, які насправді можуть бути реальними

Забобони міцно вкорінилися в нашій культурі. Ще з дитинства ти, мабуть, знав, що слід уникати наступати на тріщини на тротуарах, щоб не зламати спину матері, і триматися подалі від розбитих дзеркал, інакше ти будеш приречений на сім років нещастя. Коли ви виросли, ви, мабуть, дізналися, що забобони не є справжніми. Ви вже навіть ходите під драбиною або відкриваєте парасольку у приміщенні, не боячись нещастя та втрати удачі.

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Астрологи у коментарі Best Life розповіли, що деякі заборони насправді є реальними. Вони радять двічі подумати, аніж не дослухатися до стародавніх мудрих порад.

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1. Лихе око

"Лихе око" – це поняття про те, що заздрісні погляди оточуючих можуть принести нещастя. Він відомий у всьому світі – від Латинської Америки до Західної Африки, від Азії та Європи. Можливо, це тому, що в цьому є частка правди.

"Вплив негативної енергії та зосереджених намірів – це тема, яка часто обговорюється в галузі психології, підкреслюючи ідею, що наші думки справді певною мірою можуть впливати на наше оточення", – пояснив астролог та засновник Your Zodiac Ракель Родрігес.

Він запропонував розглянути реальний приклад: уявіть, що вас підвищили в офісі, а не вашого найкращого друга, який також є вашим колегою. Ваш колега може кинути на вас злий погляд, навіть ненавмисно, і почати ставитися до вас інакше, можливо, навіть підірвати вашу репутацію у фірмі.

За словами астролога, щоб відвести негатив, треба носити амулет від лихого ока.

2. Меркурій ретроградний

Ретроградний Меркурій буває три-чотири рази на рік і триває близько трьох тижнів.

"У ці періоди планета Меркурій, здається, рухається назад у небі, і багато хто вважає, що це приносить комунікаційні та технологічні збої", – пояснила професійна астрологиня Ліз Робі.

За її словами, наука може не повністю схвалювати це, але ретроградний Меркурій дійсно збігається з періодами посиленого непорозуміння та несподіваних збої. Використовуйте це як космічне нагадування, щоб уповільнити темп і бути уважним у взаємодії.

3. Божевілля на повний місяць

Ще один небесний забобон полягає в тому, що повний місяць призводить до дивної поведінки та подій.

"Я знаю, що багато скептиків висміюватимуть це, але з наукової точки зору це має сенс: гравітаційне тяжіння Місяця справді впливає на припливи та воду на Землі", – пояснила власниця Wisdom of The Spirit Софія Роуз, додавши, що наші тіла здебільшого складаються з води, тож цілком зрозуміло, що повний місяць також може мало впливати на людей.

З роками вона помітила, що повний місяць збігається з клієнтами, які повідомляють про яскраві сни, проблеми зі сном і хаотичні дні. Дослідження 2011 року, опубліковане у World Journal of Surgery, показало, що понад 40% медичного персоналу вважають, що фази Місяця впливають на поведінку людини.

4. Ходьба під драбиною

Ходити під драбиною в багатьох культурах вважається нещастям – і цього, напевно, варто уникати.

"Сходи можуть бути нестійкими, і ви можете навіть не помітити, якщо на них хтось перебуває", – розповіла астрологиня Тіна Каро, додавши, що ця відсутність поінформованості потенційно може призвести до нещасних випадків, таких як падіння предметів або перекидання самої драбини.

Замість того, щоб просто уникати проходження безпосередньо під драбинами, робіть широке коло навколо них щоразу, коли ви зустрічаєте таку на своєму шляху.

5. Розлити олію на підлогу

В індуїстській астрології випадкове проливання олії на підлогу вважається несприятливим і може призвести до фінансових збитків або несподіваних витрат. Знову ж таки, це те, чого ви захочете уникати з практичних причин.

"Слизька поверхня, утворена розлитою олією, створює значний ризик послизнутися та отримати травму", — пояснили астрологи.

Прибрати такий безлад також не є простим завданням: це вимагає багато зусиль і кількох спроб, щоб повністю видалити залишки олії та переконатися, що підлога знову безпечна для ходіння.

Насипте трохи солі або харчової соди на розлив, щоб полегшити очищення. Можливо, це не скасовує марновірства, але має гарантувати, що ніхто не послизнеться і не впаде.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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