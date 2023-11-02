Знищіть, щоб вберегтись від нещастя: Чому не можна викидати старий гаманець
Коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.
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Відповідно до прикмети, існують кілька порад щодо утилізації старого гаманця, щоб забезпечити собі гармонію та успіх. Ці поради допоможуть вам позбутися старого гаманця і забезпечити собі позитивне фінансове майбутнє, передає Ukr.Media.
- Перш ніж позбутися старого гаманця, купіть собі новий. Це важливо, оскільки новий гаманець буде символізувати початок нового етапу у вашому житті.
- Перш ніж утилізувати старий гаманець, уважно огляньте його. Якщо він брудний, пошкоджений або має дірки, це може вказувати на негативне фінансове становище. У такому випадку важливо позбутися його якнайшвидше.
- Для правильної утилізації старого гаманця використовуйте два способи: спаліть його або закопайте у землю. Вважається, що енергія вогню та землі очистить гаманець від негативу.
- Для того, щоб уникнути накопичення негативної енергії, рекомендується змінювати свій гаманець щороку. Таким чином, ви забезпечите собі стабільне фінансове становище.
- Перед тим як утилізувати старий гаманець, переконайтесь, що ви перенесли всі гроші та особисті речі з нього. Гроші зі старого гаманця краще витратити або інвестувати.
- Завершіть процес утилізації, обгорнувши гаманець у чорну тканину та виголосять спеціальне замовляння, у якому ви можете виразити свої бажання. Під час утилізації гаманця з негативною енергією, концентруйтесь на тому, що негативність покине вас.
- Після завершення обряду, відійдіть від місця утилізації без поворотів. Так ви допоможете собі розпочати новий етап у житті та привести в гармонію своє фінансове благополуччя.
Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.
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