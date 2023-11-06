5 нещасливих речей, які ніколи не слід тримати вдома

Сертифікована консультантка з фен-шуй Леслі ВанДервен розповіла, які предмети приносять невдачу. Їх краще не тримати вдома і одразу позбутися.

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За її словами, фен-шуй – це мистецтво використовувати елементи, кольори та розміщення предметів для посилення та балансу енергії () та гармонії навколишнього середовища. Про це пише Best Life.

"Дім, вільний від безладу, функціональний, організований і добре облаштований, сприятиме гармонії, балансу та творчості", – сказала експертка.

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5 домашніх речей, які несуть невдачу за фен-шуй

1. Будь-що мертве або вмираюче. Не треба тривати вдома засохлі квіти, вазони, які загнивають, мертві тварини, або будь-що, що зображує смерть або спустошення.

Згідно з фен-шуй, будь-який мертвий або вмираючий декор може "принести мертву або руйнівну енергію в дім".

2. Колючі рослини. Згідно з фен-шуй, ті кактуси, які ви так любите, або будь-що інше, що є колючим, "приносять напругу та конфронтацію в дім".

Крім цього, будь-які інші предмети з колючками розміщені "обличчям від вашого ліжка чи дверей" діють як "отруйні стріли", які генерують негативну енергію та викликають конфлікти або напруження в побуті. Сюди входять ножі на кухонній стійці або будь-які меблі з гострими кутами.

3. Зламані речі. Відповідно до фен-шуй, зламані предмети "уособлюють як внутрішній, так і зовнішній безлад у вашому житті", і їх слід утилізувати.

Експерти кажуть, що люди можуть повісити картину з пошкодженою рамою або використовувати журнальний столик із відколотим кутом. Наявність цих предметів символізує недосконалість і може притягувати негативну енергію, яка може проявлятися у вигляді труднощів чи перешкод у різних сферах життя.

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4. Дзеркала не в тому місці. У фен-шуй вважається, що дзеркала, звернені не в ту сторону, приносять нещастя.

ВанДервен радить розміщувати дзеркала так, щоб відкривався "красивий і надихаючий вид" і не ставити їх обличчям до телевізора, туалету чи робочого місця.

Також варто відмовитися від розміщення дзеркала у своїй спальні, оскільки воно буде заважати спокійному сну.

Замість цього поставте дзеркало навпроти вікна, щоб розширити та освітлити кімнату, або в коридорі, де вхідні двері не відображаються, це може посилати хорошу енергію "прямо з дому". Ви також можете використовувати дзеркало у своїй їдальні чи вітальні, щоб "додати святкової енергії".

5. Безлад. Поширеним недоліком дизайну є недостатній простір для зберігання, що призводить до захаращених стільниць або неорганізованих книжкових полиць. Наявність безладу перешкоджає потоку позитивної енергії, створюючи середовище, де можуть процвітати хаос і стрес.

Також важливо не переповнювати кімнату великими меблями або надмірним декором, оскільки це також залишає мало місця для потоку хорошої енергетики.

Експерти переконують, що тісні простори не тільки роблять кімнату меншою, але й створюють гнітючу атмосферу, яка може сприяти почуттю стресу та незручності.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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