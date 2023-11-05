12 кристалів, які можуть принести вам удачу

Кристали є одним із найпопулярніших духовних інструментів для залучення хорошої енергії у ваше життя. І якщо ви сподіваєтеся змінити свою удачу цього року, є кристал, який може вам у цьому допомогти.

Відео дня

Кожен кристал має унікальну енергію та вібрацію, і, вибравши правильний, ви можете привабити удачу, достаток, процвітання та позитив у своєму житті. Видання Best Life запропонувало 12 каменів, які справді мають магічні властивості.

Читайте також: 5 забобонів, які насправді можуть бути реальними

1. Цитрин

Цитрин є одним з найпопулярніших і корисних кристалів для притягування удачі. Часто кажуть, що його яскраво-золотистий колір символізує багатство та процвітання, а цитрин привертає фінансовий успіх, достаток і позитивну енергію.

Для отримання максимальної користі розмістіть свій цитрин у куточку кімнати або в найдальшому місці зліва від вхідних дверей у вашому домі або офісі.

2. Нефрит

З усіх кристалів у цьому списку нефрит є квінтесенцією удачі та надзвичайного багатства. Його цінували в багатьох культурах протягом тисячоліть, а також часто дарували, щоб принести щастя іншим.

Цей кристал асоціюється з достатком та захистом. Нефрит усуне будь-які перешкоди, які заважають вам досягти справжньої мети у житті.

3. Аметист

Аметист – це барвистий природний кристал кварцу, який добре відомий своїми заспокійливими, цілющими та відновлюючими властивостями. Якщо ви почуваєтеся розгубленими та невпевнені в чомусь, аметист може стати ідеальним вибором для вас.

"Аметист – це кристал, який може усунути плутанину й ілюзії з розуму, дозволяючи людям залишатися інтуїтивно зрозумілими та пов’язаними з оточенням", – пояснив професійна астрологиня Данель Феррейра.

4. Моховий агат

Моховий агат, відомий як камінь садівника, популярний цілющий камінь, який люблять за його відновлювальні властивості. Це робить його чудовим вибором для тих, хто завернув на новий шлях.

Цей камінь сприяє зростанню та достатку, водночас посилюючи енергію та покращуючи ясність думки. Освіжаючі властивості цього каменю дозволяють власникові бути повністю відкритим для нових починань.

5. Бірюза

Бірюза – це потужний камінь, який протягом усієї історії використовувався для відведення негативної енергії та захисту власника від зовнішнього впливу.

Астрологи пояснюють, що цей кристал символізує силу, мудрість і захист. Він може допомогти людям почуватися впевнено та безпечно під час досягнення своїх ціле. Давно відомо, що він приносить багатство та успіх, що робить його ідеальним кристалом для тих, хто хоче запросити у своє життя достаток і нові можливості.

6. Сонячний камінь

Цей кристал черпає свій магічний вплив безпосередньо від сонця, що допомагає вселити впевненість і тепло в кожного, хто з ним працює.

"Сонячний камінь приносить удачу у вигляді любові та позитивної енергії, а також підвищує життєву силу", — пояснює астрологиня і духовна тренерка Лінда Беррі.

За її словами, це підсилює оригінальність і дарує удачу та достаток тим, хто ним користується. Оскільки сонячний камінь очищає стару енергію та страхи, його чудово знайти для себе напередодні весняного рівнодення.

Читайте також: Чи можна знімати обручку після одруження: значення народних повір'їв

7. Місячний камінь

Місячний камінь відомий як кристал містиків і цілителів. Якщо ви знаходите натхнення у своїх снах, розмістіть місячний камінь біля свого ліжка, щоб допомогти вам спрямувати свою творчість під час сну.

"Місячний камінь покращує інтуїцію та емоційну рівновагу, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче продемонструвати удачу, нові починання чи новий початок", — кажуть астрологи. Якщо ви зацікавлені в медитації з місячним камінням, кажуть, що вони найпотужніші під час циклів молодика та повного місяця.

8. Пірит

Якщо ви хочете заробити серйозні гроші цього року, придивіться до золотого каменя. Відомо, що пірит допомагає залучати багатство, достаток і удачу, що робить його популярним вибором для прояву фінансового успіху та матеріального процвітання.

Пірит має сильну енергію, яка може допомогти подолати перешкоди. Кажуть, що він надає відчуття впевненості та надає сили, полегшуючи пошук можливостей, які ведуть до успіху. Якщо ви шукаєте швидких результатів, найкращий спосіб активувати свій пірит – носити його щодня на намисті чи браслеті.

9. Рожевий кварц

Рожевий кварц – кристал природного походження, відомий своїм характерним ніжно-рожевим відтінком. Якщо ви шукаєте споріднену душу, "рожевий кварц сприяє любові та гармонії, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче знайти кохання.

Цей кристал також є одним із найкращих дорогоцінних каменів для посилення наявних привабливих якостей і сприяння любові до себе, тому він не лише для тих, хто шукає романтики.

10. Тигрове око

Тигрове око – кристал кварцу, відомий своїми вражаючими золотисто-коричневими та м’якими червоними візерунками. Його в основному використовують для підвищення рішучості та духовної сили.

Цей камінь приносить удачу, стимулює інтуїцію та підвищує обізнаність, а також посилює позитивну енергію.

11. Бурштин

Бурштин – це скам'янілий камінь зі смоли, який випромінює сонячну, яскраву та позитивну енергію. Відомо, що він підвищує мудрість і мужність людини, надаючи їй мотивацію втілювати свої мрії. Кажуть, що бурштин пробуджує глибоку мету людини та допомагає їй досягти своїх справжніх бажань. Він найбільш ефективний для принесення удачі, "якщо його носити або використовувати під час медитації".

12. Флюорит

Якщо ви хочете "обнулитися", флюорит може мати саме ту енергію, яка вам потрібна. Це один із найкращих кристалів для очищення від негативної енергії та залучення достатку й удачі у ваше життя.

Флюорит сприяє розвитку внутрішньої сили та впевненості, що може допомогти людям протистояти своїм страхам і рішуче долати виклики. Ці заспокійливі кристали мають унікальні кольорові візерунки та форми, тому експерти радять керуватися своєю інтуїцією, щоб знайти той, який відповідатиме вашому темпераменту.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!