Жіночий гороскоп: яка зачіска підходить вам за знаком зодіаку

Чи може знак зодіаку стосуватися вашої зачіски? Виявляється, так. Астрологи стверджують, що певні стрижки дозволять жінкам почуватися впевненіше і навіть залучити успіх. Читайте детальніше!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги відповідальні та приземлені. Вони досить замкнуті, не дуже спонтанні та послідовні. Люди під цим знаком не люблять змін, це стосується і зачісок. Ось чому жінкам-Козерогам найкраще підходить стрижка "боб", класична та непідвладна часу, яка ніколи не виходить із моди.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолії творчі, товариські та люблять увагу. Для Водоліїв зачіска – це елемент, за допомогою якого вони люблять самовиражатися, тому їм слід віддати перевагу довгому волоссю, яке дозволяє постійно експериментувати з укладанням.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби - чутливі та мрійливі люди. Жінки, народжені під знаком Риб, хочуть бути чуттєвими та привабливими, а зачіска має це підкреслювати. Ось чому вони воліють довге волосся.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни самовпевнені, пристрасні та іноді імпульсивні. Жінкам, народженим під цим знаком, підходять прості та класичні зачіски, що не вимагають трудомісткого укладання. Довгий боб – те, що потрібно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельці чутливі, пристрасні та завзято переслідують свої цілі. Вони неохоче змінюються, тому відмінно підійдуть прості стрижки, як на короткому, так і на довгому волоссі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки – цікаві, творчі мрійники, яким подобаються зміни. Саме тому найкраща зачіска для людей, народжених під цим знаком, - довге волосся, на якому можна швидко і легко робити різні зачіски.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки часто дивляться світ через рожеві окуляри. Їхня позитивна енергія та ставлення до життя притягують людей. Жінкам-Ракам підійде довге волосся.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Люди, народжені під знаком Лева, – справжні домінатори, сповнені амбіцій та оптимізму. Тому немає жодних сумнівів, що левова грива – ідеальна пропозиція, підійдуть об'ємні зачіски.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви приземлені та точно знають, чого хочуть. Для них характерний гарний смак та увага до найдрібніших деталей – у тому числі й у питаннях зачіски. Діви добре почуваються з будь-якою довжиною волосся за умови, що стрижка зроблена ідеально.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези – творчі естети, що люблять гарні речі. Вони намагаються бути елегантними та доглянутими, тому їм найбільше підходять класичні зачіски, наприклад, боб з чубчиком.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони - енергійні, відкриті та чесні люди. Вони люблять домагатися свого, і зачіска має відображати їхній характер. Модні короткі стрижки піксі підійдуть ідеально.

Стрілець (23 листопада - 21 грудня)

Люди, народжені під знаком Стрільця, – відкриті оптимісти, які дотримуються власних принципів. Жінка-Стрілець добре почувається з незвичайними зачісками, тому для них якраз створені асиметричні стрижки.

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