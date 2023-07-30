Названо кольори одягу, які притягують у життя удачу! Все вирішує знак зодіаку

Ідеально вибраний колір одягу може не тільки підкреслити красу, а й залучити в життя удачу. Астрологи стверджують, що якщо дотримуватись деяких правил, то ви відчуєте приплив хорошої енергії, зросте впевненість у собі, а справи налагодяться. Дізнайтесь, який колір одягу відповідає вашому знаку зодіаку!

Телець

Ви найупертіший із усіх знаків зодіаку. При виборі кольору одягу віддавайте перевагу класиці. Чорний колір із металевими вставками ідеально вам підходить.

Овен

Вам не подобається екстравагантне вбрання. Найкраще ви почуваєтеся при поєднанні класичних джинсів та білої футболки. Якщо ви хочете додати ізюминки у свій стиль, виберіть відтінки жовтого. Вони підкреслять ваш характер.

Близнюки

Ви часто змінюєте свою думку та схильні приймати рішення імпульсивно. Робіть ставку на вільну комбінацію яскравих кольорів. Найкраще вам буде в червоному, який підкреслить ваші сильні сторони.

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Рак

Вам подобаються ніжні кольори, які дають змогу не виділятися з натовпу. Вибирайте сірі відтінки.

Лев

Ви природжений лідер. Робіть ставку на "королівські" кольори, такі як бордовий та темно-зелений.

Діва

У вас тонка та чутлива душа. У вашому випадку найкраще підійдуть пастельні відтінки. Не бійтеся ніжного блакитного та пудрово-рожевого.

Терези

У житті ви керуєтеся насамперед логікою та холоднокровним аналізом. Вибирайте одяг класичних відтінків. Робіть ставку на чорне та біле. Нехай ці кольори підкреслять вашу красу.

Скорпіон

Ви незалежні і найбільше цінуєте свободу. Ваш колір – усі відтінки синього. Виберіть їх, і ви будете жити відповідно до своїх переконань.

Стрілець

Вам подобається виділятися із натовпу. Ви не боїтеся експериментів і часто вибираєте сміливі кольори. Зверніть увагу на одяг у відтінках помаранчевого та жовтого.

Козеріг

Вам подобаються спокійні та приглушені кольори. Ідеальним вибором для вас стане графітовий колір із елементами білого.

Водолій

Ви любите світ – і вам подобається діяти проти правил. Вибирайте інтенсивні кольори, пов'язані із землею. Зробіть ставку на темно-синій.

Риби

Ви креативні та любите творити. Вибирайте ніжні кольори, найкраще вам підійдуть бежеві та кремові відтінки. Образ варто доповнити аксесуарами зеленого кольору.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.