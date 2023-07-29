Названо найбільш небезпечні дні серпня 2023: під особливий удар потраплять два знаки зодіаку

Серпень 2023 року буде сповнений чарівних митейй, коли заповітні мрії можуть здійснитися, але варто остерігатися кількох вкрай несприятливих днів. У ці дати важливо уникати прийняття рішень, зізнань у коханні та обміну інформацією. Варто відкласти офіційні зустрічі та фінансові питання.

Найнесприятливіші дні серпня 2023 року

2 серпня – середа,

8 серпня – вівторок,

10 серпня – четвер,

15 серпня – вівторок,

17 серпня – четвер,

18 серпня – п'ятниця.

Найбільше неприємностей у серпні може впасти на Терезів та Близнюків. Мало того, що в серпні для них немає сприятливих днів, так ще й нещасливі дати вдарять по них найсильніше. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.

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Кого ще чекають проблеми у серпні

2 серпня обіцяє проблеми Левам,

8 серпня принесе нещастя Тельцям та Близнюкам,

10 серпня Терезів чекають невдачі,

15 серпня – нещасливе для Козерогів,

17 серпня – поганий день для Стрільців у фінансових питаннях,

18 серпня зіпсує настрій Скорпіонам.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.