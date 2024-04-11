Яскраві та веселі мультфільми для всіх вікових категорій: що подивитися

UAportal підготував добірку мультфільмів, в яких вас чекають яскраві пригоди, зворушливі історії та чарівні персонажі. Ці історії зачарували глядачів різного віку.

"Тролі 2: Світове турне"

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 91 хвилина

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: DreamWorks Animation

У "Тролі 2: Світове турне" королева Поппі та Бранч повертаються, щоб разом зі своїми друзями вирушити в епічну музичну пригоду. Вони дізнаються, що їхнє королівство тролів – лише одне з шести музично різноманітних племен тролів, кожне з яких має свій власний жанр музики. Тож вони мусять об'єднатися, щоб врятувати свій світ від злої рок-королеви, яка хоче знищити всю іншу музику.

"Душа"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

В мультфільмі "Душа" ми слідуємо за Джо Гарднером, пристрасним джазовим музикантом і вчителем музики в середній школі. Після несподіваної аварії душа Джо вирушає у подорож Великим Потойбіччям, де душі розвиваються ще до народження. Там він об'єднується зі скептично налаштованою душею на ім'я 22, щоб знайти шлях назад до свого тіла і пізнати справжню радість і магію життя.

"Лука"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Pixar Animation Studios

Дія мультфільму "Лука" розгортається у мальовничому приморському містечку на італійській Рив'єрі та розповідає про надзвичайні пригоди юного морського мешканця на ім'я Лука та його нового друга Альберто. Літо розкриває свої чари, коли вони досліджують людський світ, смакують морозиво та набувають незабутніх вражень. Однак їм доводиться приховувати свої справжні імена від допитливих містян, що додає їхній подорожі несподіваного повороту.

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"Мітчелли супроти Машин"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Sony Pictures Animation, Lord Miller Productions

"Мітчелли супроти Машин" розпочинає захоплюючий хаос, коли дивакувата родина Мітчелів опиняється в епіцентрі повстання роботів. Кеті Мітчелл, креативний і технічно підкований підліток, що вступає до кіношколи, сповнена рішучості врятувати людство, коли всі електронні пристрої обертаються проти людей через ШІ-помічника на ім'я PAL.

"Везіння"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 105 хвилин

Рік виробництва: 2022

Головний продюсер: Paramount Animation, Nickelodeon Animation Studios

"Везіння" – це чарівний і зворушливий анімаційний фільм, дія якого відбувається у світі удачі та невдач. Він розповідає про пригоди молодої та невезучої дівчинки на ім'я Нудл, яка випадково натрапляє на таємний підземний світ, де створюють везіння. Дізнавшись, що везіння не випадкове, а кероване, Нудл об'єднується з групою янголів удачі, щоб перешкодити зухвалій богині невдач Ванні взяти владу в свої руки.

Нагадаємо, ми розповіли про романтичні стрічки, які піднімуть настрій кожному.

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