Ці картини піднімуть настрій вам та вашій половинці: підбірка романтичних фільмів

Всі ми любимо вечорами дивитися фільми. Іноді хочеться чогось легкого, веселого і романтичного, щоб розслабитися і зарядитися позитивом.

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На сайті kino.24tv.ua для вас підібрали 3 чудові комедії, які піднімуть вам настрій і створять затишну атмосферу. Заваріть собі каву, укутайтеся в плед і насолоджуйтесь переглядом.

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1. "Бойфренд з майбутнього" (2013)

Цей фільм розповідає про Тіма, який володіє неймовірною здібністю подорожувати в часі. Він використовує свій дар, щоб виправити помилки минулого і зробити своє життя кращим.

Одного разу Тім знайомиться з дівчиною своєї мрії і намагається зробити їхнє перше побачення ідеальним. Але його подорожі в часі призводять до несподіваних наслідків.

2. "Відпочинок за обміном" (2006)

Дві незнайомки з різних країн світу міняються будинками на новорічні свята. Американка Аманда їде в затишну англійську глибинку, а англійка Ірис вирушає до сонячної Каліфорнії. На новому місці обидві дівчини знаходять кохання і роблять важливі відкриття про себе.

3. "Фальшиві заручини" (2012)

Друзі дитинства Джош і Моллі опиняються в складній ситуації. Джош їде на весілля своєї сестри без дівчини, а Моллі кидає нареченого, який їй зрадив.

Щоб не розчаровувати своїх близьких, вони вирішують прикинутися парою. Ця весела історія про те, як дружба може перерости в справжнє кохання.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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