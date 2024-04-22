Вороги на грядці: рослини, які краще не садити поруч з часником

Ви вирощуєте часник на своєму городі? Важливо пам'ятати, що рослини, які ви вирішили посадити поруч з ним, можуть негативно вплинути на його ріст і розвиток. UAportal розповідає детальніше.

Рослини, які не можна висаджувати поруч з часником

Цибуля, будучи близьким родичем часнику, має схожі вимоги до оптимальних умов росту. Однак посадка даної рослини в безпосередній близькості до часнику може призвести до конкуренції за харчові та водні ресурси. Крім того, цибуля може впливати на смак і аромат часнику, що потенційно може погіршити загальну якість врожаю.

Також вас може зацікавити: Ця ознака на листі вказує, що ваші гортензії заражені й можуть померти

Ще одним несприятливим супутником часнику є картопля. Вона, як правило, конкурує з часником за ресурси, потенційно перешкоджаючи його росту і розвитку. Крім того, речовини, що виділяються картоплею, можуть негативно впливати на смак і аромат часнику.

Бобові, такі як горох і квасоля, можуть здатися чудовим доповненням до будь-якого городу, але вони не є ідеальними сусідами для часнику. Вони мають високу потребу у воді, витягуючи значну кількість вологи з ґрунту. Це може призвести до нестачі достатньої кількості вологи для часнику. Крім того, бобові діють як бактеріальні азотфіксатори, а надлишок азоту негативно впливає на ріст часнику.

Що стосується томатів, то їх краще тримати подалі від часнику. Помідори і часник конкурують за простір і сонячне світло, що може вплинути на розмір і якість урожаю.

Навіть болгарський перець не рекомендується висаджувати разом з часником. Він може конкурувати з часником за світло, вологу та поживні речовини, ставлячи під загрозу ріст і загальний стан здоров'я обох рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати розсаду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!