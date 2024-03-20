Ця ознака на листі вказує, що ваші гортензії заражені й можуть померти

Ваші прекрасні гортензії можуть зазнати серйозної загрози через зараження інфекцією, яка швидко розповсюджується та може заподіювати шкоду вашому саду. Знання ознак цих захворювань може врятувати ваші рослини та зберегти їх красу.

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За словами Джилл Драго, авторки блогу Epic Gardening, на гортензіях можуть з'явитися два типи захворювань: бактеріальні та грибкові. Бактеріальні захворювання, які поширюються з рослини на рослину, зазвичай не піддаються лікуванню. Ознакою їх присутності може бути в’янення листя та коричневі плями на квітах.

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Бактеріальне в’янення може виникнути після періоду сильних дощів, коли квіти та листя стають коричневими та починають в'янути. Це може призвести до кореневої гнилі та загрожувати життю рослини.

Другим типом захворювання є бактеріальна плямистість листя, яка проявляється у вигляді малих коричневих цяток на листках гортензії. Ці цятки можуть поширюватися, якщо їх не видаляти.

Грибкові захворювання, які можна лікувати фунгіцидами, також можуть загрожувати вашим гортензіям. Одним з них є іржа, яка проявляється у вигляді коричнево-помаранчевих горбків на листках. Іншим захворюванням є борошниста роса, білий грибок, який схожий на порошок та може бути вилікований фунгіцидами.

Інші грибкові захворювання, такі як зараження бруньок, можуть виникнути на пелюстках квітів та призвести до їх пошкодження. Однак цим захворюванням можна запобігти шляхом обробки рослин фунгіцидами та униканням змочування рослин водою не під корінь.

Нагадаємо, садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.

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