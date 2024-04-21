У чому та навіщо замочувати насіння розсади: ви здивуєтесь

Після замочування насіння у певному розчині можна спостерігати чудові результати. UAportal розповів, що таке насіння швидко проростає.

Замочування насіння перед посадкою має кілька переваг, особливо для насіння з товстою оболонкою або для прискорення проростання. Цей процес допомагає зруйнувати міцну насіннєву оболонку, що сприяє швидшому та легшому проростанню. Крім того, замочене насіння демонструє підвищену приживлюваність.

Для замочування насіння можна використовувати різні розчини, такі як вода, мінеральні розчини та біологічні стимулятори. Деякі популярні варіанти включають розчин перекису водню (3%) або алое вера, які ефективно видаляють інгібітори проростання і сприяють росту насіння. Крім того, можна використовувати екстракти морських водоростей, гумінові кислоти та комплексні мінеральні розчини.

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Щоб допомогти вам у виборі, наведемо кілька зразкових розчинів для замочування насіння:

Розчин перекису водню (3%). Зробіть суміш з 1 частини перекису водню і 4 частин води. Занурте насіння в цей розчин приблизно на 12-24 години перед посадкою.

Розчин алое вера. Змішайте 1 частину соку алое вера з 1 частиною води. Замочіть насіння в розчині приблизно на 6-12 годин перед посадкою.

Розчин касторової олії. Змішайте 1 частину касторової олії з 10 частинами води. Дайте насінню настоятися в цьому розчині близько 12 годин перед посадкою.

Розчин солі Епсома. Додайте 1-2 чайні ложки солі Епсома на 1 літр води. Замочіть насіння в цьому розчині приблизно на 12 годин перед посадкою.

Розчин кукурудзяного сиропу. Змішайте 1 частину кукурудзяного сиропу з 1 частиною води. Замочіть насіння в цьому розчині приблизно на 8-12 годин перед посадкою.

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