Качка з яблуками чи айвою

Холодіє. Закінчується осінь, вітрини заздалегідь прикрашають новорічно-різдвяними фінтифлюшками, а економні одеські господині складають меню на свята та забивають морозильники. Дуже заздалегідь! Звички беруть своє: качка зараз та качка під Новий Рік відрізняються за ціною так, ніби весь грудень її годують червоною ікрою.

Сейчас подумалось: все детство, практически в каждой одесской семье я видел утятницы и гусятницы, тяжелые овальные формы с узким дном и крышками. Но никогда не видел, чтобы в этой посуде действительно готовили уток или гусей. Зато рыба или мясной рулет в такой штуке запекаются превосходно. В моей семье утку с яблоками готовили только в духовке, вольготно разложив ее на противне, закутав в фольгу, которую нужно было снять ближе к финишу.

Современность порадовала нас не только интернетом и блендерами, но такой замечательной штукой как рукав для запекания. Потому берем проверенный годами рецепт, берем рукав и вперед!

Нам потребуется крупная утка, до 2 килограмм, килограмм кисло-сладких яблок или айвы (фрукты можно смешать), две столовых ложки меда и столько же – растительного масла, 4 зубчика чеснока, сок половины лимона, соль и сухие специи – розмарин, орегано, черный перец – по вкусу. Мне хватает по полчайной ложки.

Утку моем и чистим от остатков перьев и желез у хвоста.Делаем маринад: давим чеснок и смешиваем все перечисленные ингредиенты, кроме яблок. Полученной смесью тщательно обмазываем утку внутри и снаружи, и оставляем отдыхать минимум на 30 минут, но лучше – на пару часов.Яблоки чистим от семенной коробки и семян, режем не тонкими ломтиками – на 10-12 частей каждое. Укладываем яблоки в брюшко утки – столько, сколько поместится.Еще раз обмазываем утку маринадом и беремся за рукав. Идеально, если в вашем хозяйстве есть прямоугольный неширокий противень. Тогда его дно смазываем каплей масла, выкладываем на него оставшиеся яблоки, на них – фаршированную утку, и всю эту конструкцию одеваем в рукав. Если такой формы нет, вначале закладываем в рукав утку. Не затягивая рукав, кладем его на противень и пытаемся создать подушку из яблок прямо в рукаве. Это необязательно, но выходит вкуснее.

Затягиваем концы рукава и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа. Спустя это время разрезаем рукав и проверяем готовность. Если сок выделяется прозрачный, поливаем им утку, раскрываем рукав пошире и оставляем в духовке еще на 10 минут, чтобы получить красивую корочку. Если сок мутный, нужно подержать утку в духовке еще минимум 15 минут и снова проверить. Обычно крупная утка печется не больше двух часов, мелкая – чуть больше часа.

С таким маринадом утка выходит потрясающе ароматная и мягкая, а рукав не дает подгореть кончикам крыльев. Подают ее с яблоками из подушки, на которой она пеклась: они пропитываются жиром и специями, но сохраняют форму. Любители добавляют пару ложек жареного риса.

Снова думаю: готовить не сложнее, чем курицу, вкусно потрясающе, почему же готовлю на праздники и Шаббат?Надо исправлять.