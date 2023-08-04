Три знаки зодіаку постійно скаржаться на все: це робить їх 'токсичними'

Скаржитися на все навколо – це погана звичка, яка безперечно може відбити бажання в інших спілкуватися з такою людиною. За словами астрологів, серед усіх уродженців зодіакального кола є троє, які люблять критикувати та знаходити те, що їх не влаштовує.

Стрілець

Стрілець – це знак зодіаку, який прямо говорить про свою думку. Для нього не проблема висловити свою позицію, причому досить різко. Уродженці знаку часто вважають себе кращими за інших, тому постійно скаржаться на когось. Якщо Стрільці довго ні про кого погано не відгукувалися, щось із ними не так!

Рак

Раки вважають, що не можна тримати негативних емоцій у собі, а тому скаржаться на життя всім, хто готовий їм приділити хоча б пару хвилин. Для них скарги – це передусім захисний механізм. Однак така поведінка відштовхує від уродженців знаку людей і заважає їм як у особистому житті, так і на роботі.

Діви

Діва – справжній перфекціоніст. Все, що уродженці знаку роблять у своєму житті, має бути ідеальним. Тому, коли у них щось не виходить, вони одразу починають нити, скаржитися та бурмотити про те, що не так. Навіть найменша деталь може вивести їх із рівноваги.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.