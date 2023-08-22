Три знаки зодіаку постійно тікають від відповідальності: на них не можна покластися

Зірки наділяють своїх "підопічних" різними рисами характеру – якщо одні дуже відповідальні, інші намагаються уникати будь-яких зобов'язань. За словами астрологів, Овни, Близнюки та Стрільці відрізняються легковажністю та несерйозним ставленням до всього, що викликає безліч проблем.

Овен

Овни люблять бути правими – все, що не збігається з їхнім баченням, ігнорується. Уродженці знаку не хочуть дивитися правді у вічі і тікають від відповідальності. Вони не здатні визнати помилку та виправити її, навіть під тиском. Овни швидше перекладуть провину на когось, аніж подивляться на ситуацію об'єктивно.

Близнюки

Близнюки не бояться важкої роботи, проте їх найбільше цікавить процес і результати, а не досвід, який вони отримають. Уродженці знаку не люблять визнавати своїх помилок, а тим більше їх виправляти. Вони часто дають порожні обіцянки і не дотримуються слів, навіть розуміючи, що такі вчинки можуть зіпсувати стосунки.

Стрілець

Стрільці мають велику потребу у свободі та безтурботності. Їм швидко стає нудно, чого б це не стосувалося – роботи чи стосунків із другою половинкою. Уродженці знаку всіляко намагаються уникнути відповідальності, тому не поспішають одружуватися. Вони – справжні майстри хитрощів та виправдань.

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