Три знаки зодіаку – улюбленці долі: лиха обходять їх стороною

Деякі люди – справжні щасливчики, які навіть із неприємностей виходять без втрат. Здається, що вони перебувають під особливим захистом вищих сил, і це справді так. За словами астрологів, головними улюбленцями долі є Тельці, Близнюки та Стрільці.

Телець

Телець – природжений щасливчик та обранець долі. Зірки пророкують йому щастя від народження. На успіх уродженців знаку також впливає терпіння, працьовитість, оптимізм та чарівність. Ось чому Тельці можуть робити, що хочуть, і виходити сухими з води. Їх любить удача.

Близнюки

Близнюки досягають успіху в житті завдяки своїй волі до боротьби та позитивному настрою. У них багато хитрощів, винахідливості та чарівності, які допомагають їм вислизнути з будь-якого скрутного становища. Вони можуть відмахнутися від будь-якої теми жартом чи компліментом. Близнюки – улюбленці долі та невтомні кокетки, яким багато сходить з рук.

Стрілець

Стрілець не любить нудьги та рутини, тому часто вигадує собі розваги. Уродженці знаку діють спонтанно, через що можуть потрапляти у не надто приємні для себе ситуації. Однак винахідливість, чарівність та набутий досвід допомагають їм вийти з неприємностей неушкодженими. Стрілець – це улюбленець долі і найщасливіший знак зодіаку, який керується девізом "хто не ризикує, той не виграє".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.