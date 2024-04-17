Сміх, таємниці та сімейні розваги: комедійні фільми нового десятиліття

Запрошуємо у кіноподорож новим поколінням комедійних фільмів, що охоплює період з 2019 по 2021 рік. UAportal поділився фільмами, які потішили глядачів своїми смішними і захоплюючими сюжетами, талановитою грою акторів і зворушливими моментами.

"Загадкове вбивство"

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Комедія, кримінал, детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер фільму: Кайл Сміт

"Загадкове вбивство" розповідає про веселі пригоди подружньої пари Ніка та Одрі Спітц, які потрапляють у смертельне розслідування під час своєї відпустки в Європі. Від гламурних яхт до елегантних вечірок вони стикаються з ексцентричними персонажами, несподіваними поворотами сюжету та гумористичними ситуаціями. Як детективи-аматори, вони повинні розкрити таємницю вбивства, щоб довести свою невинуватість і дізнатися правду.

"Шахрайки"

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Комедія, кримінал

Країна виробництва: США

Тривалість: 94 хвилини

Рік виробництва: 2019

Режисер фільму: Кріс Еддісон

"Шахрайки" обертається навколо пари шахрайок, Жозефіни Честерфілд та Пенні Раст, які вступають у забавну битву розуму та обману. Дія фільму розгортається на гламурній Французькій Рив'єрі, де вони націлені на багатих чоловіків, намагаючись перехитрити одна одну в комічних та обурливих спробах перемогти.

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"Емма"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 124 хвилини

Рік виробництва: 2020

Режисер фільму: Отем де Уайлд

"Емма" – чарівна та дотепна екранізація класичного роману Джейн Остін, що розповідає про життя молодої та енергійної Емми Вудхаус. Фільм переносить глядачів у світ сватання, таємних інтриг і романтичних помилок в ідилічній та елегантній Англії 19-го століття.

"Червоне повідомлення"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 122 хвилини

Рік виробництва: 2021

Режисер фільму: Роусон Маршалл Тербер

Фільм "Червоне повідомлення" розповідає про агента Інтерполу, сумнозвісного викрадача творів мистецтва та найбільшого у світі афериста. Він бере участь у захопливій глобальній гонитві за безцінним артефактом.

"Великий червоний пес Кліффорд"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедія, сімейний, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік виробництва: 2021

Режисер фільму: Уолт Беккер

"Великий червоний пес Кліффорд" оживає улюблений і лагідний велетень дитячої літератури. Емілі Елізабет стикається з численними комічними проблемами після того, як її маленьке червоне цуценя на ім'я Кліффорд стрімко зростає і перетворюється на величезного пса. Життя Кліффорда в галасливому місті, незвичних обставинах і несподіваних зустрічах перетворюється на суцільну гумористичну пригоду.

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