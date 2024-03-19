Це кіно точно вас зацікавить: Топ найкращих нових трилерів на вечір
Шукаєте захоплюючий фільм, який триматиме вас у напрузі до самого кінця? Тоді вам потрібен трилер! Цей жанр славиться своїми несподіваними поворотами сюжету, динамічним розвитком подій та атмосферою таємниці.
На сайті kino.24tv.ua підготували підбірку з 4-ма крутими трилерами, які не залишать вас байдужими. Збирайте друзів, готуйте попкорн і насолоджуйтесь найкращими трилерами.
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1. "Гнів людський"
- Загадковий Хілл шукає замовника серії багатомільйонних пограбувань у Лос-Анджелесі.
- Він готовий на все, щоб покарати винних.
- Цей фільм триматиме вас у напрузі до самого кінця.
2. "Іноземець"
- Чоловік китайського походження втрачає свою дочку внаслідок теракту.
- Він шукає справедливості у британського уряду.
- Ця історія змусить вас співпереживати головному герою і захопитися його стійкістю.
3. "Сікаріо"
- Агент ФБР приєднується до боротьби з наркоторгівлею на кордоні США і Мексики.
- Їй доводиться зіткнутися з жорстокістю та беззаконням.
- Цей фільм не для людей зі слабкими нервами.
4. "Початок"
- Компанія входить у сни людей, щоб змінити їхні думки.
- Їм надходить замовлення, від якого неможливо відмовитися.
- Цей фільм змусить вас задуматися про природу реальності.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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