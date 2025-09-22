Шпундра – давня українська страва, яка з’явилася задовго до згадки в ''Енеїді'' Котляревського

Мені давно хотілося приготувати саме автентичний рецепт - на буряковому квасі. Тож його треба поставити десь за тиждень (червоний буряк нарізати скибками, покласти у 3-літрову банку на 2/3, залити чистою водою, можна додати ложку розсолу з квашеної капусти чи огірків і накрити марлею).

Для шпундри в мене пішло:

500 г сала

1300 г свинячої лопатки

500 г цибулі

1200 г очищених буряків

приблизно

1400 мл приблизно квасу

1 велика головка часнику

чилі, зелень, сіль та перець

2–3 ст. л. борошна

Спочатку нарізаю сало і висмажую його до шкварок.

Шкварки виймаю, а на жирі обсмажую до рум’яності нарізану (не дуже крупно) лопатку. Потім додаю посічену цибулю. Легенько підсмажую і кладу нарізані дольками буряки.

Бурякам теж треба дати "пройтися" температурою, і лише потім вливаю буряковий квас. На цьому етапі додаю ще сіль, чорний та духмяний перець - з ними страва виходить ароматнішою. Далі все тушкую на повільному вогні, щоб буряки стали м’якими. Зверніть увагу: буряк смачніший, коли він ще пружний, а не повністю розварений - тому не перетримуйте! За потреби можна долити або квасу або води, щоб страва залишалася з юшкою, але приємно ледь кисленькою.

Коли страва готова й м’ясо в соковитій юшці, додаю рідини із борошном, щоб трохи загустити підливу. Наприкінці кидаю часник та гострий перчик, ще 5 хвилин протушковую і готово.

Подаю зі свіжою зеленню та шкварками.