Ретроградний Меркурій вдарить по трьох знаках зодіаку: на них чекають неприємності

Ретроградний Меркурій у Діві з 23 серпня по 15 вересня зіпсує життя трьом уродженцям зодіакального кола. Вони зіткнуться з безліччю проблем, які торкнуться всіх сфер. За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки, Діви та Стрільці.

Близнюки

На Близнюків чекає дуже напружений час – все, що вони будуть говорити і робити, обернеться проти них, навіть якщо наміри були добрими. Уродженців знаку почнуть переслідувати проблеми на роботі: можливий зрив важливого контракту, технічні збої тощо. Це не тільки зіпсує репутацію, а й ударить по кишені. Близнюки залишаться без премії та можуть потрапити під скорочення.

Діва

Конфлікти та непорозуміння стануть "прокляттям" Дів у найближчі тижні. Уродженці знаку втратять ґрунт під ногами. Найсильніше постраждає фінансова сфера та стосунки з другою половинкою. Ретроградний Меркурій навчить Дів просити допомоги у періоди найсильнішого стресу, хоча зазвичай вони самі рятують інших. Їм поки що доведеться змиритися з новою роллю.

Стрілець

Усі плани Стрільців зруйнуються через несподівані події – буде скасовано важливу поїздку, на яку уродженці знаку покладали великі надії. Стосунки з другою половинкою виявляться дуже напруженими, навіть дрібна сварка здатна привести до розставання. Ретроградний Меркурій змусить Стрільців задуматися, чи у правильному напрямку вони рухаються.

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