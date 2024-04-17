Рослини, які не можна вирощувати разом: основні поради для городників

Коли справа доходить до садівництва на дачі чи городі, може здатися, що все зроблено правильно – ви вчасно посадили, ретельно підготували насіння, забезпечили належний полив і відповідну температуру. Однак іноді, на превеликий жаль, урожай виявляється меншим, ніж очікувалося.

Несумісність між рослинами часто є основною причиною такого результату. Щоб допомогти вам зорієнтуватися в цій поширеній садівничій проблемі, UAportal підготував список рослин, які не варто вирощувати разом.

Картопля – помідори – перець – баклажани

Почнемо з рослин, які викликають потенційні конфлікти через їхню близьку спорідненість, а не алелопатію. Пасльонові, такі як картопля і помідори, страждають від схожих хвороб і недуг.

Отже, шкідники, які атакують одну рослину, швидше за все, будуть переслідувати й іншу. Також бажано уникати висаджувати в безпосередній близькості інші пасльонові, в тому числі перець і баклажани.

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Капуста – виноград

Алелопатичні взаємодії між капустою і виноградом поки що залишаються теоретичними, але городники радять не висаджувати капусту поруч з виноградною лозою. Таке сусідство потенційно може вплинути на смак виноградних ягід.

Перець – бобові – гарбузи – ягідні кущі – суниця

Близьке сусідство між цими рослинами може призвести до поширення грибкового захворювання під назвою антракноз. Можуть зʼявитися непривабливі чорні плями і виразки на листі та стеблах, що в кінцевому підсумку може спричинити їх загнивання.

Гірчиця – буряк – соняшник

Не рекомендується вирощувати буряк поруч з листовою гірчицею. Розумно також тримати соняшник на відповідній відстані від гірчиці, оскільки його присутність може потенційно пригнічувати ріст гірчиці.

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