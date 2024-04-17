Секрети гарного врожаю: городники розповіли коли та як садити гарбузи

З настанням травня починається час для висаджування гарбузів. Ці рослини не потребують особливого догляду, проте слід захищати їх від нічних весняних заморозків.

Для того, щоб отримати багатий урожай гарбузів, важливо забезпечити їм належні умови вирощування та правильний полив. Про це пише ProstoWay.

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Гарбузи можна сіяти відразу безпосереднього в ґрунт. Вони вимагають достатньо освітлення і тепла для розвитку. Рекомендована відстань між рослинами становить щонайменше 60 сантиметрів, оскільки їхні розлогі листя та стебла потребують значної кількості поживних речовин.

Оптимально, коли на кожен квадратний метр припадає лише одне гарбузове стебло. Поливати гарбузи потрібно раз на тиждень до появи перших плодів, а далі – зменшити частоту поливу до разу на два тижні, щоб уникнути розтріскування гарбузів через надлишок вологи. Також важливо уникати зайвої вологості на поверхні землі, адже це може призвести до гниття плодів.

Раніше UAportal писав про те, коли садити кукурудзу згідно з місячним календарем.

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