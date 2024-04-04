Буде гарно рости: названо найкращі дні для висадки кукурудзи

Кукурудза, яка колись дісталася до України з Мексики, відома своїм багатством вітамінів різних груп. Це, а також її невибагливість у вирощуванні, зробило її вкрай популярною серед сільськогосподарських культур.

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Городники з досвідом добре знають, що ключ до отримання щедрого врожаю та великих качанів кукурудзи полягає у виборі оптимального часу для її посадки. Незамінним помічником для цього є місячний календар, який вказує найкращі дні для сівби, розповідає NV.

Коли садити кукурудзу згідно з місячним календарем

У випадку, коли температура ґрунту у вашому районі досягає 12 градусів або вище вже на початку весни, існує можливість посіву кукурудзи безпосередньо в ґрунт у квітні.

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Оптимальними днями для цього, згідно з місячним календарем, є: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 числа.

Якщо ж ґрунт ще не достатньо прогрітий, краще відкласти посів до травня, коли будуть сприятливі дні: 22, 23, 24, 30, 31. У червні ж рекомендовані дати для посадки кукурудзи: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Як правильно висаджувати кукурудзу

Перед посадкою слід заздалегідь спланувати місце для кукурудзи, залишаючи не менше пів метра відстані між нею та іншими рослинами, а також дотримуватися мінімальної ширини міжрядь у 100 см.

Для підготовки ділянки необхідно видалити всі бур’яни та ретельно перекопати землю. Відберіть для посіву лише здорове насіння, відкинувши пошкоджені зерна.

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За п’ять днів до висаджування розкладіть насіння на сонці або в теплому місці для просушування. Перед посадкою замочіть насіння в фунгіцидному розчині.

При викопуванні лунок забезпечте, щоб їх глибина була близько 7 см. Наповніть їх водою і дайте їй просочитися в землю, після чого можна висаджувати кілька зерен у кожну лунку і засипати їх землею. Після посадки ґрунт слід знову полити.

Додатково можна накрити ділянку плівкою, яку слід зняти, коли кукурудза почне проростати.

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